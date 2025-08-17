- राजधानी दिल्ली के हौज काजी इलाके से मां-बेटे के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है.
- यहां एक मुस्लिम परिवार में बेटे ने पहले मां को चरित्रहीन बताया और फिर चाकू की नोंक पर दुष्कर्म किया.
- छोटी बेटी के हिम्मत देने के बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
दिल्ली के एक 39 साल के शख्स ने मां-बेटे के पवित्र संबंध को तार-तार कर दिया. पहले उसने अपनी मां को चरित्रहीन बताया, पिता से तलाक लेने का दबाव बनाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया. मामला मध्य दिल्ली के हौज काजी इलाके की है. 65 साल की महिला से दुष्कर्म करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. मुस्लिम परिवार के आरोपी ने पुलिस से कहा कि कई साल पहले उसकी मां का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध रहा था. ये घटना तब हुई, जब परिवार सऊदी अरब से धार्मिक यात्रा कर लौटकर आया था. बुजुर्ग पीड़िता अपनी 25 साल की बेटी के साथ हौज काजी थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई.
माता-पिता में तलाक कराना चाहता था आरोपी
शिकायत के मुताबिक पीड़िता अपने रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी पति, आरोपी बेटे और एक बेटी के साथ हौज काजी इलाके में रहती है. परिवार में एक बड़ी बेटी भी है, जो शादीशुदा है और पास ही अपने ससुराल में रहती है. 17 जुलाई को बुजुर्ग महिला अपने पति और छोटी बेटी के साथ सऊदी अरब यात्रा पर गई थी. यात्रा के दौरान आरोपी ने अपने पिता के फोन पर कॉल कर तुरंत दिल्ली लौटने के लिए कहा. आरोपी ने पिता से कहा कि वो अपनी पत्नी को तलाक दें क्योंकि उसने बचपन में देखा था कि उसकी मां के दूसरे लोगों से संबंध थे.
बुर्का उतरवाया, कमरे में बंद कर पीटा और...
एक अगस्त को जब परिवार दिल्ली लौटा, आरोपी ने अपनी मां से जबरन दुष्कर्म किया. शिकायत के अनुसार उसने मां से बुर्का उतरवाया, कमरे में बंद किया और पीटा. फिर कहा कि वह बचपन में उसे बिगाड़ चुकी है. घबराई महिला घर छोड़कर बड़ी बेटी के पास चली गई. 11 अगस्त को वह वापस लौटी, लेकिन बेटा उनका उत्पीड़न करता रहा.
शिकायत में कहा गया कि रात 9:30 बजे आरोपी ने परिवार से कहा कि उसे मां से बात करनी है. उसने मां को कमरे में बंद कर दिया और फिर कहा कि वह उसके पुराने संबंधों की सजा दे रहा है. 14 अगस्त की रात करीब 3:30 बजे आरोपी ने फिर से अपनी मां से जबरन दुष्कर्म किया.
छोटी बेटी ने दी थाना जाने की हिम्मत
अगले दिन पीड़िता ने अपनी छोटी बेटी को यह बात बताई, जिसने उसे पुलिस के पास जाने के लिए कहा. इसके बाद मां-बेटी ने हौज काजी थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (बलात्कार) के तहत केस दर्ज किया. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच जारी है.
