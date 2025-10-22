वो ड्रग्स लेता था, गलत संगत में पड़ गया था.. बेटे अकील की मौत में आरोपी पूर्व डीजीपी का बड़ा खुलासा

मेरा बेटा देश के सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़ाई की है... शुरुआत में वह सॉफ्ट ड्रग लेता था.. बाद में वो गलत दोस्तों के संगत में पड़ गया. समय के साथ वो काफी आक्रामक हो गया. उसके खिलाफ एक केस भी दर्ज है जो पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड में है... ये बयान है अपने बेटे अकील अख्तर की मौत के आरोप में केस झेलने वाले पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के.

पुलिस अपना काम कर रही है-मुस्तफा

मुस्तफा ने कहा कि ऐसे हाई प्रोफाइल केस में FIR दर्ज करती रही है. बाद में वो चेक करेंगे कि आरोप सही है या गलत. वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं. मैं तो एसआईटी जांच की मांग करता हूं. गौरतलब है कि इस केस में मुस्तफा की पत्नी कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना भी आरोपी बनाई गई हैं. मुस्तफा ने कहा कि मुझे पता है कि इस तरह के कथित हाई प्रोफाइल केस में हमारे विरोधी गंदी राजनीति करेंगे. वो किसी भी हद तक जा सकते हैं. परिवार का कहना है कि अकील अख्तर की ड्रग के ओवरडोज के कारण मौत हुई है.

अवैध संबंध या कुछ और... पंजाब के पूर्व DGP के बेटे ने पिता और मां को लेकर क्या सनसनीखेज खुलासे किए

'मेरा कोई पड़ोसी नहीं'

मुस्तफा ने कहा कि इस वक्त मैं अपने गांव में हूं. मेरा घर बिल्कुल अलग-थलग इलाके में है. मेरा कोई पड़ोसी है ही नहीं. तो फिर कोई पड़ोसी कैसे आया? मुस्तफा ने कहा कि इस मामले में जो शिकायतकर्ता है उसी से सवाल पूछना चाहिए. अकील की मौत में उसके माता-पिता के बारे में शिकायत करने वाले शख्स ने मुस्तफा के पड़ोसी होने का दावा किया है. मुस्तफा ने कहा कि शिकायतकर्ता एक विधायक का निजी सहायक रहा था.

शिकायतकर्ता पर भी बड़ा खुलासा

मुस्तफा ने कहा कि शिकायतकर्ता के खिलाफ जब एक केस दर्ज किया गया था तो 2019 में वह मुझसे मिला था. उसके खिलाफ बैंक फ्रॉड का केस था. वह मुझसे मदद के लिए आया था. लेकिन मैंने किसी को गलत काम में कोई मदद नहीं की. ऐसे ही मैंने पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी है. वह भला ऐसा दावा कैसे कर सकता है कि मैंने अपने बच्चे को प्रताड़ित किया.

पोस्टमार्टम पर किया बड़ा दावा

पूर्व डीजीपी ने कहा कि लोग पोस्टमार्टम पसंद नहीं करते हैं,खासतौर पर मुस्लिम समुदाय में. मेरे परिवार ने भी इसका विरोध किया था. तब मैंने कहा था कि चूंकि मेरे बेटे का वीडियो वायरल हो रहा था और लोग इसका फायदा उठा सकते हैं तो हमें पोस्टमार्टम करवाना होगा.

अकील के खिलाफ केस भी दर्ज

मुस्तफा ने कहा कि मेरे बेटे के खिलाफ पंचकूला में दो केस दर्ज हैं. 2024 में वह काफी हिंसक हो गया, उसने कुछ ऐसा किया जिसकी जानकारी मुझे अगले दिन सुबह मिली, मेरी बहू अधमरी हो गई थी. मैंने पुलिस कमिश्नर को फोन किया और अकील को उन्हें सौंप दिया. यही नहीं उसके 18 साल की करतूत की जानकारी भी दी.

बेटे को पुलिस को सौंप दिया था लेकिन..

पूर्व डीजीपी ने कहा कि हर कोई दुखी थी. लेकिन दो ही घंटे में मेरे अंदर का पुलिसवाला मर गया और मैं फिर से पिता बन गया. हर कोई रो रहा था, मैं शाम तक उसे वापस ले आया. एक दिन मेरे बेटे ने मेरे कमरे में आग लगा दी. वो काफी नशे में था. मेरा कुक इसमें घायल हो गया और उसे हमें अस्पताल ले जाना पड़ा. इस घटना की जानकारी भी पुलिस को दी गई. वो ड्रग के नशे में था.

मां से पैसे मांगता था अकील

मुस्तफा ने कहा कि 2019 में उसने मेडिकल ड्रग लिया और अपनी मां से पैसे की मांग करने लगा. उसकी मां ने उसकी बात नहीं मानी. तब उसने शीशे की टेबल पर एक बड़ा सा पत्थर फेंक दिया. सौभाग्य से मेरे गार्ड्स वहां थे. वो बहुत आक्रामक था, वो पुलिस पर हाथ उठाता था. मैं पुलिसवालों से उसे माफ करने की अपील करता रहता था.

अकील को दो वीडियो आए सामने

जब मुस्तफा से उनके बेटे अकील के वीडियो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अकील का एक और वीडियो भी सामने आया है. दूसरे वीडियो में अकील ने कहता दिख रहा है कि मेरे परिवार से मुझे जिंदा रखा है. कोई परिवार होता तो मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देता. मैं ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वह मेरा बेटा था.

डीसीपी का बयान

इस घटना के बारे में डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने कहा कि अकील की मौत में कुछ संदिग्ध नहीं लग रहा है. हमें एक शिकायत मिली थी अकील की मौत में उसके परिवारवालों का हाथ है. इसके बाद अकील का सोशल मीडिया पोस्ट, कुछ वीडियो और फोटोग्राफ भी सामने आए. किसने शिकायत की इस बार में पूछने पर गुप्ता ने कहा कि शम्सुद्दीन नाम शख्स ने ये शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस अकील के वीडियो की भी जांच कर रही है.