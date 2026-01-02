पटना में सुबह-सुबह मुठभेड़, हत्या, लूट सहित 20 से अधिक मामलों का इनामी कुख्यात मैनेजर राय घायल

Patna Police Encounter: बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां शुक्रवार को सुबह पुलिस मुठभेड़ में एक कुख्यात अपराधी घायल हुआ है. मिली जानकारी के अनुसार यह घटना पटना से सटे दानापुर के खगौल थाना क्षेत्र में हुई. जहां हत्या, लूट, रंगदारी सहित 20 से अधिक मामलों का आरोपी मैनेजर राय को गोली लगी है. मैनेजर राय दीदारगंज का रहने वाला है. बताया गया कि शुक्रवार सुबह खगौल में उसके होने की सूचना पुलिस को मिली थी. जिसके बाद पुलिस इलाके में तलाशी अभियान चला रही थी. इसी दौरान पुलिस को अपराधी छिपने लगा. बाद में अपने-आप को घिरा देख उसने पुलिस पर गोली चलाई. जवाबी कार्रवाई में मैनेजर के पैर में गोली लगी.

2022 में खगौल में हुई डॉक्टर की हत्या का भी आरोपी

बताया गया कि 2022 में खगौल में हुई डॉ. मो.अनावर आलम की हत्या के मामले में भी मैनेजर राय शामिल था. इसके अलावा वह रंगदारी, लूट, हत्या जैसे 20 से अधिक संगीन मामले में भी शामिल था. फिलहाल अपराधी को एम्स में एडमिट किया गया है. जहां पुलिस की सुरक्षा में उसका इलाज किया जा रहा है.

घटनास्थल पर पहुंचे पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा.

पुलिस को लंबे समय से थी मैनेजर राय की तलाश

पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी. बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मैनेजर राय खगौल इलाके में मौजूद है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर कार्रवाई शुरू की. खुद को घिरता देख अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें अपराधी घायल हो गया. इसके बाद उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया.

घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा. पुलिस ने मौके से हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद करने की बात कही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और अपराधी के आपराधिक नेटवर्क की भी पड़ताल की जाएगी.

एसएसपी ने बताया- पुलिस को भाग रहा था बदमाश

कार्रवाई के बारे में पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मैनेजर राय को पटना पुलिस तलाश रही थी, इसपर 20 से ज्यादा केस है. हत्या के केस भी है. कुछ केस में वह वांटेड भी है. उसपर इनाम भी घोषित था. हमें जानकारी मिली कि वो क्षेत्र में आया हुआ है, जिसके बाद घेराबंदी की गई. मैनेजर ने जब देखा कि पुलिस चेकिंग कर रही है तो वो भागने लगा. उसे सरेंडर के लिए बोला गया.

लेकिन वो स्कूटी छोड़ भागने लगा. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की. मैनेजर ने 2 गोलियां चलाई. पुलिस ने चलाई तो उसके पैर में बुलेट लगी. उसे अस्पताल भेजा गया है. वह खतरे से बाहर है. फिलहाल उसका इलाज जारी है.

दानापुर से गौरव कुमार की रिपोर्ट