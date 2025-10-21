अवैध संबंध या कुछ और... पंजाब के पूर्व DGP के बेटे ने पिता और मां को लेकर क्या सनसनीखेज खुलासे किए

पंचकूला में कांग्रेस नेता रजिया सुल्ताना और पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की रहस्यमयी मौत का मामला उलझता जा रहा है. 16 अक्टूबर की रात उनकी मौत हो गई थी. इस मौत को शुरू में दवाइयों की ओवरडोज़ से जुड़ा मामला बताया गया था, लेकिन अब दो वीडियो सामने आने के बाद यह मामला नया मोड़ ले चुका है. दोनों ही वीडियो में अकील अख्तर अलग-अलग दावे करते हुए नजर आ रहे हैं. पहले में जहां वो अपने पिता सहित घर वालों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं वहीं दूसरे वीडियो में पहले वीडियो में कही गई बातों को गलत बता रहे हैं.

पहले वीडियो में क्या है?

27 अगस्त का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है जिसमें अकील अख्तर कैमरे पर बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं. इस वीडियो में उन्होंने अपने परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे. अकील का कहना था कि उनके पिता मोहम्मद मुस्तफा और उनकी पत्नी के बीच ‘अवैध संबंध' हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि उनकी मां रजिया सुल्ताना, बहन निशात अख्तर और पूरा परिवार उनकी हत्या की साजिश रच रहा है या उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की योजना बना रहा है.

अकील ने वीडियो में अपने मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, जबरन रिहैब सेंटर भेजने और बिजनेस से दूर कर दिए जाने की बातें भी कही थीं. उस वक्त परिवार ने इन आरोपों को “गलत और असत्य” बताया था, लेकिन यह वीडियो अब फिर से सुर्खियों में है क्योंकि यह उनकी मौत से पहले रिकॉर्ड किया गया था.

दूसरे वीडियो में परिवार को दी क्लीन चिट

अब एक दूसरा वीडियो भी सामने आया है जो अकील की मौत से पहले का बताया जा रहा है. तीन मिनट के इस वीडियो में अकील अख्तर का लहजा शांत है और वे अपने पहले वाले आरोपों से पीछे हटते दिख रहे हैं. इस वीडियो में उन्होंने कहा कि उन्होंने परिवार के खिलाफ जो भी बातें कही थीं, वे उनकी तबीयत खराब होने की स्थिति में कही गई थीं और वे निराधार थीं.अकील इस वीडियो में अपने परिवार की तारीफ करते हुए कहते हैं कि उनके पिता और बहन ने उनकी पूरी देखभाल की, और वे अपनी बहन को “सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाली” बताते हैं.

दोनों वीडियो से उलझी जांच

इन दोनों वीडियो के सामने आने से पुलिस जांच उलझ गई है. एक वीडियो में अकील अपने परिवार को हत्या की साजिश में शामिल बताते हैं, जबकि दूसरे में वे उन्हीं लोगों को निर्दोष ठहराते हैं. परिवार का कहना है कि अकील लंबे समय से डिप्रेशन और दवा की लत से जूझ रहे थे. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है, लेकिन पुलिस की प्रारंभिक जांच में ओवरडोज़ को मौत का संभावित कारण बताया गया है.

क्यों चर्चा में है पूरा मामला?

अकील के पिता मोहम्मद मुस्तफा पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी रहे हैं और 2021 में रिटायर होने के बाद कांग्रेस से जुड़े. उनकी मां रजिया सुल्ताना मलेरकोटला से तीन बार विधायक रह चुकी हैं और पंजाब की पूर्व मंत्री भी रही हैं. ऐसे में इस मामले ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है.