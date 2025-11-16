पंजाब: फिरोजपुर में RSS कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, हमलावर फरार

पंजाब के फिरोजपुर जिले में बुधवार की शाम सनसनीखेज वारदात हुई. जहां बुधवारा वाला मोहल्ले के पास दो अज्ञात हमलावरों ने आरएसएस के 40 वर्षीय नवीन अरोड़ा को घर जाते समय गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद से ही इलाके में दहशत फैल गई. इस हत्याकांड के बाद से ही यहां के तमाम व्यापारियों व परिजनों में भारी रोष है.

परिवार का रो-रोकर बुरा हाल

नवीन अरोड़ा के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. मृतक के पिता बलदेव ने बताया कि नवीन दुकान से घर जा रहा था, तभी दो अज्ञात लोगों ने उस पर गोली चला दी. नवीन के दो छोटे बच्चे हैं. घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी फिरोजपुर भूपिंदर सिंह और विधायक रणबीर सिंह भुल्लर मौके पर पहुंचे. एसएसपी ने कहा कि हमलावरों को पकड़ने के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं और जल्द गिरफ्तारी होगी. पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है.

परिवार का RSS से जुड़ाव

जानकारी के मुताबिक, नवीन अरोड़ा के स्वर्गीय दादा दीना नाथ RSS के फिरोजपुर सिटी प्रमुख रह चुके हैं. नवीन और उसके पिता भी RSS से जुड़े हुए थे. व्यापार मंडल के प्रधान अश्वनी मेहता ने कहा कि यह घटना बेहद चौंकाने वाली है. उन्होंने पुलिस से हमलावरों को जल्द पकड़ने और घटना के कारणों का पता लगाने की मांग की. एसएसपी भूपिंदर सिंह ने कहा, “हमलावरों की धर-पकड़ के लिए कई टीमें बनाई हैं. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.”