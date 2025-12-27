विज्ञापन
मोगा में कोहरे का कहर: दो ट्रकों की टक्कर के बीच फंस गया बाइक सवार, मौके पर ही तोड़ा दम; 5 अन्य लोग भी हुए बुरी तरह घायल

Moga Road Accident: पंजाब के मोगा में घने कोहरे के चलते ट्राला, दूध कैंटर और कार के बीच जोरदार टक्कर. हादसे में 1 की मौत और 5 लोग घायल. पुलिस ने दर्ज किया मामला.

मोगा में कोहरे का कहर: दूध के टैंकर, ट्राले और कार के बीच भीषण भिड़ंत, 1 की मौत; 5 घायल
NDTV Reporter

Moga Road Accident News: पंजाब के मोगा में शनिवार सुबह घने कोहरे के कारण एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया. कोट ई सेखा मंडी के पास हुए इस बहु-वाहन (Multi-vehicle) हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. 

कैसे हुआ यह भीषण हादसा?

बताया जा रहा है कि एक दूध का कंटेनर वजन कराने के बाद सड़क के बीचों-बीच बैक (Reverse) करते हुए खड़ा हो गया था. उसी समय घने कोहरे के कारण कोट ई सेखा की ओर से आ रहा बजरी से भरा एक तेज रफ्तार ट्राला सीधे दूध के कंटेनर से टकरा गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्राला के पीछे आ रही एक कार भी अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई. इसी दौरान सड़क किनारे खड़े दो मोटरसाइकिल सवार भी इस चपेट में आ गए.

ड्राइवर को क्रेन की मदद से निकाला

लो विजिबिलिटी के कारण हुए इस दर्दनाक हादसे में मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. जबकि कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए. ट्राला का ड्राइवर वाहन के भीतर ही बुरी तरह फंस गया था, जिसे पुलिस और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से बाहर निकाला. सभी घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है.

दोनों ड्राइवर के खिलाफ दर्ज हुआ मामला

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने बताया कि सड़क के बीचों-बीच वाहन खड़ा करना और घना कोहरा इस हादसे के मुख्य कारण रहे. पुलिस ने ट्राला ड्राइवर और दूध कंटेनर के ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

