देवबंद के स्पाइडरमैन को रील का चस्का पड़ा महंगा, पुलिस ने किया गिरफ्तार; जानें पूरा मामला

उत्तर प्रदेश की पुलिस ने स्पाइडरमैन को गिरफ़्तार किया है. अब आप सोच रहे होंगे कि स्पाइडरमैन और वो भी गिरफ़्तार! जी हां. स्पाइडरमैन सलाखों के पीछे पहुंच चुका है और तो और आरोप भी कोई हल्के नहीं हैं. दरअसल स्पाइडरमैन ने छोटा मोटा अपराध नहीं किया. ये स्पाइडरमैन अश्लीलता के आरोप में वो सलाखों के पीछे पहुंचा है. चलिए बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला स्पाइडरमैन पहुंचा फतवों की नगरी देवबंद और ऐसी हरकत की कि पुलिस को गिरफ़्तार करना पड़ गया.

रील बनाना पड़ा महंगा

एक युवक को स्पाइडर-मैन का मुखौटा लगाकर रील बनाना महंगा पड़ गया. एंटी रोमियो टीम ने महिलाओं के बीच अश्लील रील बनाने वाले यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए युवक पर स्पाइडर-मैन बनने का ऐसा जुनून चढ़ा कि वह अपनी मर्यादा और सभ्यता को ही भूल बैठा. रील बनाने के चक्कर में आरोपी युवक स्पाइडर-मैन का मुखौटा लगाकर महिलाओं के पीछे अचानक पहुंच कूद कर डांस और अश्लील हरकतें करने लगता था.

स्पाइडरमैन बन करता था अश्लील हरकतें

जब ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने 24 घंटे बाद ही युवक को गिरफ्तार कर उसके सर से स्पाइडर-मैन का भूत भी उतार दिया. थाना देवबंद इलाके के गांव बहादुरपुर निवासी बंटी पुत्र नेत्रपाल सोशल मीडिया पर रील बनाता है. खुद को वायरल करने के चक्कर मे बंटी न सिर्फ मर्यादा भूल गया बल्कि अश्लील रील बना सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगा. पुलिस के मुताबिक बंटी स्पाइडरमैन का मुखौटा लगाकर राह चलती महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करते हुए रील बनाने लगा.

स्पाइडरमैन से तंग आ चुकी थी महिलाएं

कभी महिलाओं पर अश्लील फब्तियां कसता और उनके साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता. बंटी की हरकतों से आसपास की महिलाएं और युवतियां तंग आ चुकी थी, जिसकी शिकायत एंटी रोमियो टीम को की गई. रविवार की देर शाम एंटी रोमियो टीम ने गांव बहादुरपुर में महिलाओं पर फबतियां करते हुए रील बनाते बंटी को रंगे हाथ पकड लिया. थाना प्रभारी नरेंद्र शर्मा ने ऑफ कैमरा ऑन रिकॉर्ड बताया कि आरोपी युवक के ख़िलाफ़ सबंधित धाराओं में मुक़दमा दर्ज कर लिया गया है. बंटी पुत्र नेत्रपाल स्पाइडरमैन का मुखौटा लगाकर वीडियो बनाता था. जिससे आने जाने महिलाओ को परेशानी होती थी. आरोपी के ख़िलाफ़ विधित कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है.