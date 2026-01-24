पटना में पेट्रोल डालकर जिंदा जलाई गई 16 साल की लड़की की मौत, पार्षद के बेटे ने किया सरेंडर

- पटना के बेरिया गांव में 16 वर्षीय छात्रा को रास्ते में रोककर पेट्रोल डालकर आग लगाई गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई
- आरोपी आदित्य कुमार ने छात्रा को पहले डराया धमकाया और फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसे परेशान किया था
- आग लगने के बाद छात्रा लगभग 150 फीट तक दौड़ती रही, फिर बेहोश होकर गिर गई और गंभीर रूप से झुलस गई
बिहार की राजधानी पटना से 16 वर्षीय छात्रा को पेट्रोल डालकर जलाए जाने की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. गोपालपुर थाना क्षेत्र के बेरिया गांव में 17 जनवरी 2026 को हुई इस वारदात में गंभीर रूप से झुलसी छात्रा ने 22 जनवरी की रात नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इस घटना ने एक बार फिर छात्राओं की सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
स्कूल से लौटते वक्त रास्ते में रोक पेट्रोल फेंका
मृतक 10वीं की छात्रा थी और पटना नानी के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी. घटना के दिन वह नानी के घर से अपने किराए के कमरे लौट रही थी. इसी दौरान बेरिया गांव में वार्ड पार्षद शंभू पासवान का 22 वर्षीय बेटा आदित्य कुमार रास्ते में पहले से घात लगाकर बैठा था. पुलिस और परिजनों के अनुसार, आदित्य पिछले काफी समय से लड़की को रास्ते में रोककर जबरन बात करने और दोस्ती का दबाव बना रहा था.
लड़की को रोक बीच रास्ते में धमकाया और डराया
17 जनवरी को भी उसने लड़की को पीपल के पेड़ के पास घेर लिया. जब छात्रा ने बातचीत से इनकार किया तो आरोपी ने पहले उसे डराया और धमकाया और कथित तौर पर एक फोटो वायरल करने की धमकी दी. इसके बाद उसने उसके ऊपर पेट्रोल उड़ेल दिया और माचिस जलाकर उसे आग के हवाले कर दिया.
150 फीट तक आग में दौड़ती रही लड़की, फिर बेहोश होकर गिर पड़ी
चश्मदीदों के अनुसार आग लगते ही लड़की चीखती हुई 150 फीट तक सड़क पर दौड़ती रही, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर गिर गई. स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग बुझाई और उसे गंभीर हालत में NMCH अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों के अनुसार उसका शरीर लगभग पूरी तरह जल चुका था. वह छह दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती रही, लेकिन 22 जनवरी की रात उसकी मौत हो गई.
पहले पेट्रोल डाला, फिर माचिस जलाकर मेरे ऊपर फेंकी
लड़की ने पुलिस को दिए अपने बयान में पूरी घटना बताई. उसने कहा कि आरोपी ने पहले पेट्रोल छिड़का फिर एक तीली जलाकर डराने के लिए फेंकी. दूसरी तीली सीधे उसके शरीर पर फेंकी जिससे आग भड़क गई. जलते हुए वह भागी, लेकिन कुछ ही मिनटों में बेहोश हो गई.
"मेरी बेटी सिर्फ पढ़ना चाहती थी" — पिता की पीड़ा
लड़की के पिता दिलीप कुमार ने कहा कि उनकी बेटी रोज उसी रास्ते से पढ़ाई के लिए आती-जाती थी और आरोपी लगातार उसे परेशान करता था. उन्होंने बताया, “मेरी बेटी को वह फोटो वायरल करने की धमकी देता था. वह सिर्फ पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसकी चुप्पी को आरोपी ने उसकी कमजोरी समझ लिया.”
आरोपी फरार था, अब पटना सिटी कोर्ट में आत्मसमर्पण
घटना के बाद से आरोपी आदित्य कुमार फरार था, पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी. लड़की की मौत के बाद दबाव बढ़ने पर आरोपी ने पटना सिटी न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है. पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है.
पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया शरीर
23 जनवरी 2026 को NMCH में पोस्टमार्टम किया गया और फिर शव परिजनों को सौंप दिया गया. गांव और परिजनों में आक्रोश और शोक का माहौल है.
