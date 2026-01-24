विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार में कमाल की इंजीनियरिंग! नदी का पता नहीं, खेतों के बीचोबीच खड़ा कर दिया पुल

बिहार के किशनगंज में इंजीनियरों ने नदी की बजाय खेत में पुल खड़ा कर दिया है. इस पुल को बनाने में लाखों रुपये खर्च हुए लेकिन ये किसी काम का नहीं है.

Read Time: 2 mins
Share
बिहार में कमाल की इंजीनियरिंग! नदी का पता नहीं, खेतों के बीचोबीच खड़ा कर दिया पुल
  • किशनगंज जिले के टेउसा पंचायत में पुल बनाया गया लेकिन वह नदी के बजाय खेत में बना है
  • पुल के नीचे न तो कोई नदी बहती है और न ही नाला, बल्कि किसान वहां खेती कर रहे हैं
  • ग्रामीणों ने इस पुल को बेकार बताते हुए कहा कि यह केवल सरकारी धन के दुरुपयोग का उदाहरण है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
किशनगंज:

'खाया-पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह आना'- यह मशहूर मुहावरा इन दिनों बिहार के किशनगंज जिले के इंजीनियरों पर सटीक बैठ रहा है. जहां एक ओर जनता पुल के लिए तरसती है, वहीं किशनगंज में इंजीनियरों ने अपनी 'अद्भुत' प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए नदी के बजाय सीधे खेत के बीच में ही पुल खड़ा कर दिया है.

हालत यह है कि इस पुल के नीचे न तो कोई नदी बहती है और न ही कोई नाला. यहां तो किसान मजे से खेती कर रहे हैं. इस अनोखे अजूबे को देखकर अब लोग कह रहे हैं कि शायद नासा वालों को भी इस 'इंजीनियरिंग मार्वल' को खोजने के लिए सैटेलाइट भेजनी पड़ेगी.

Latest and Breaking News on NDTV

कहां का है ये मामला?

मामला किशनगंज जिले के टेउसा पंचायत का है. यहां के धूमबस्ती और ढेकसरा गांव के बीच रमजान नदी बहती है. ग्रामीणों की सुविधा के लिए लगभग 5 साल पहले मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लाखों रुपये खर्च करके पुल तो बना दिया लेकिन ये पुल नदी से काफी दूर एक किसान के खेत में बनकर तैयार हो गया. इस पुल के नीचे नदी या नाला बहता नजर आपको नहीं आएगा.किसान पुल के नीचे खेतीबाड़ी करते नजर आएंगे. पुल की तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि इलाके के खेतों में धान-गेहूं मक्का की फसल के अलावा अब पुल की खेती भी होने लगी है.

Latest and Breaking News on NDTV

ग्रामीणों ने उठाए सवाल

ग्रामीण इस परियोजना को लेकर सवाल उठा रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि यह पुल किसी काम का नहीं है और इसे बनाने के पीछे सिर्फ सरकारी धन को लूटने का उद्देश्य है. गांव वालों ने बताया कि जहां पर पुल बना है वहां पर कोई नदी या नाला नहीं बहता है. बल्कि नदी पुल से कुछ दूरी पर है जहां खाली है. लोगों ने कहा कि इस पुल का क्या काम है, जब पुल खेत पर हो तो लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे.

अधिकारियों का क्या है कहना?

इस बारे में जब किशनगंज के डीएम विशाल राज से पूछा गया तो उन्होंने जांच करने की बात कही. उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है और इसकी जांच की जा रही है, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kishanganj, Bihar News, Bridge In Field
Get App for Better Experience
Install Now