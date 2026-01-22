विज्ञापन
पटना के मसौढ़ी में पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश की मुठभेड़, शार्पशूटर को लगी गोली, गिरफ्तार

पटना के मसौढ़ी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात अपराधी परमानंद यादव और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने उसके पास से हथियार बरामद किए हैं और गैंग से जुड़े अन्य अपराधियों की तलाश जारी है.

पटना के मसौढ़ी में पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश की मुठभेड़, शार्पशूटर को लगी गोली, गिरफ्तार
  • मसौढ़ी थाना क्षेत्र में NH-22 के पास पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अपराधी परमानंद यादव के बीच मुठभेड़ हुई
  • मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी फायरिंग से परमानंद यादव के पैर में गोली लगी
  • परमानंद यादव झारखंड के लातेहार का रहने वाला है, जिसके खिलाफ हत्या, रंगदारी और लूट के गंभीर मुकदमे दर्ज हैं
पटना:

पटना जिले के मसौढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत NH-22 के लाला बीघा के पास पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात अपराधी परमानंद यादव के बीच शुक्रवार को मुठभेड़ हो गई. एनकाउंटर में पुलिस की जवाबी फायरिंग से अपराधी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया. मौके से एक पिस्टल और कई गोलियां भी बरामद की गई हैं.
जानकारी के मुताबिक, परमानंद यादव झारखंड के लातेहार का रहने वाला है और उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी, लूट समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. 

पटना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बिश्नोई गैंग का यह शूटर मसौढ़ी की ओर भाग रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीमों ने इलाके में घेराबंदी कर दी. इसी दौरान लाला बीघा के पास अपराधी तेज रफ्तार में बाइक से गुजर रहा था, लेकिन घेराबंदी देखकर असंतुलित होकर गिर पड़ा. खुद को पुलिस से घिरता देख उसने पिस्टल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें उसके पैर में गोली लग गई और वह मौके पर ही गिर पड़ा.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, इससे पहले बेऊर इलाके से कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था. उन्हीं की निशानदेही पर परमानंद यादव की लोकेशन का पता चला, जिसके बाद मसौढ़ी में यह ऑपरेशन चलाया गया. घायल अपराधी को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस ने उसके पास से हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद कर लिया है.
एसपी ईस्ट परिचय कुमार ने बताया, “गुप्त सूचना पर कार्रवाई की गई. अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस को जवाब देना पड़ा. आरोपी घायल है और गिरफ्तार कर लिया गया है.” फिलहाल पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.

Masaurhi Encounter, Parmanand Yadav
