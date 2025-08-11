विज्ञापन
विशेष लिंक

मॉडल को देख रोड पर अश्लील हरकत करने वाला निकला 14 लाख रुपये कमाने वाला असिस्टेंट मैनेजर

युवती ने आरोप लगाया था कि मामले में उसने पुलिस से भी मदद मांगी थी, लेकिन पुलिस ने उसकी मौके पर ही मदद करने की बजाय थाने में आकर लिखित शिकायत देने के लिए कहा था. इसके बाद मॉडल ने इस पूरे घटनाक्रम और पुलिस की कार्यशैली का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था.

Read Time: 2 mins
Share
मॉडल को देख रोड पर अश्लील हरकत करने वाला निकला 14 लाख रुपये कमाने वाला असिस्टेंट मैनेजर
  • गुरुग्राम के राजीव चौक पर एक मॉडल के साथ अश्लील हरकत करने वाला आरोपी पकड़ा गया.
  • आरोपी गुरुग्राम की एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत है.
  • आरोपी की सैलरी 14 लाख रुपये है और उसने एमटेक सिविल इंजीनियरिंग की है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

गुरुग्राम के राजीव चौक पर एक मॉडल के साथ अश्लील हरकत करने वाला एक सप्ताह के अंदर ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया. आरोपी की पहचान 32 वर्षीय अभिलाश के रूप में हुई. आरोपी मूल रूप से करनाल का रहने वाला है और गुरुग्राम  की एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर है. तकनीकी जांच के आधार पर गुरुगाम पुलिस ने उसे सेक्टर-49 से काबू किया है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है. 

पुलिस प्रवक्ता एएसआई संदीप ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पिछले एक साल से गुरुग्राम के सेक्टर-11 में रह रहा है और उसने गुरुग्राम  के एक निजी कॉलेज से एमटेक सिविल इंजीनियरिंग से की हुई है. पता चला है कि उसकी सैलरी 14 लाख रुपये है. फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है. पूछताछ के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी. 

आरोपी ने पार की थी सारी हदें

आपको बता दें कि गुरुग्राम की रहने वाली एक युवती ने बताया था कि वह यूट्यूब इंफ्लुएंसर और मॉडल है. वह जयपुर शूटिंग के लिए गई थी. वापस जब वह गुरुग्राम आई तो बस ने उसे राजीव चौक पर उतार दिया था. यहां जब वह कैब का इंतजार कर रही थी तो एक मास्क पहने व्यक्ति उसे लगातार घूर रहा था. कुछ देर घूरने के बाद उसने अपनी पैंट की जिप खोलकर अश्लील हरकत करनी शुरू कर दी.

इस पर मॉडल ने इसका वीडियो बना लिया. युवती ने आरोप लगाया था कि मामले में उसने पुलिस से भी मदद मांगी थी, लेकिन पुलिस ने उसकी मौके पर ही मदद करने की बजाय थाने में आकर लिखित शिकायत देने के लिए कहा था. इसके बाद मॉडल ने इस पूरे घटनाक्रम और पुलिस की कार्यशैली का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था. मामले में पुलिस हरकत में आई थी और सिविल लाइन थाने में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज आरोपी को काबू करते हुए उससे पूछताछ शुरू कर दी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Obscene Acts In Front Of Girl, Obscene Acts Infront Of Model, Obscene Acts Infront Of Youtuber, Gurugram Police, Asistant Manage Done Obscene Acts
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com