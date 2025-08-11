मॉडल को देख रोड पर अश्लील हरकत करने वाला निकला 14 लाख रुपये कमाने वाला असिस्टेंट मैनेजर

गुरुग्राम के राजीव चौक पर एक मॉडल के साथ अश्लील हरकत करने वाला एक सप्ताह के अंदर ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया. आरोपी की पहचान 32 वर्षीय अभिलाश के रूप में हुई. आरोपी मूल रूप से करनाल का रहने वाला है और गुरुग्राम की एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर है. तकनीकी जांच के आधार पर गुरुगाम पुलिस ने उसे सेक्टर-49 से काबू किया है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है.

पुलिस प्रवक्ता एएसआई संदीप ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पिछले एक साल से गुरुग्राम के सेक्टर-11 में रह रहा है और उसने गुरुग्राम के एक निजी कॉलेज से एमटेक सिविल इंजीनियरिंग से की हुई है. पता चला है कि उसकी सैलरी 14 लाख रुपये है. फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है. पूछताछ के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी.

आरोपी ने पार की थी सारी हदें

आपको बता दें कि गुरुग्राम की रहने वाली एक युवती ने बताया था कि वह यूट्यूब इंफ्लुएंसर और मॉडल है. वह जयपुर शूटिंग के लिए गई थी. वापस जब वह गुरुग्राम आई तो बस ने उसे राजीव चौक पर उतार दिया था. यहां जब वह कैब का इंतजार कर रही थी तो एक मास्क पहने व्यक्ति उसे लगातार घूर रहा था. कुछ देर घूरने के बाद उसने अपनी पैंट की जिप खोलकर अश्लील हरकत करनी शुरू कर दी.

इस पर मॉडल ने इसका वीडियो बना लिया. युवती ने आरोप लगाया था कि मामले में उसने पुलिस से भी मदद मांगी थी, लेकिन पुलिस ने उसकी मौके पर ही मदद करने की बजाय थाने में आकर लिखित शिकायत देने के लिए कहा था. इसके बाद मॉडल ने इस पूरे घटनाक्रम और पुलिस की कार्यशैली का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था. मामले में पुलिस हरकत में आई थी और सिविल लाइन थाने में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज आरोपी को काबू करते हुए उससे पूछताछ शुरू कर दी है.