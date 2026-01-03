शरारती बच्चे को सुधारने के लिए मां-बाप ने जंजीरों में जकड़ा, नागपुर से सामने आया दिल दहलाने वाला मामला

बच्चे कितने नादान होते हैं, यह हर कोई जानता है. नटखट बच्चे कई बार शरारत कर देते हैं, लेकिन उन्हें सुधारने के लिए अमानवीय किस्म का कदम उठाना किसी हाल सही नहीं है. दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां अनुशासन सिखाने और "व्यवहार सुधारने" के नाम पर दिहाड़ी मजदूर माता-पिता ने अपने ही 12 वर्षीय बेटे को लोहे की जंजीरों से जकड़कर घर में कैद कर रखा था.

कैसे हुआ खुलासा?

यह मामला दक्षिण नागपुर का है, जहां माता-पिता काम पर जाने से पहले बच्चे को जंजीरों में बांध देते थे. जिला महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने जब घर पर छापा मारा, तो पाया कि बच्चे के पैरों में लोहे की जंजीर और ताला लगा हुआ था. उसके हाथ-पैर पर चोट के निशान भी मिले.

ये भी पढ़ें : ये आपका ही पार्सल है... डिलीवरी के बहाने घर में घुसा, चाकू दिखाकर लड़की को लूटा और पीटा

माता-पिता का दावा

जब ये मामला सामने आया तो माता-पिता ने बताया कि उनका लड़का बेहद शरारती था, वो किसी की बात नहीं मानता था. यहां तक कि बार-बार घर से भाग जाता था और दूसरों के मोबाइल फोन चुरा लाता था. इसी "दुर्व्यवहार" को रोकने के लिए वे पिछले दो महीनों से उसे जंजीरों में जकड़कर काम पर जा रहे थे.

पुलिस कार्रवाई

पड़ोसियों और गुप्त सूचना के आधार पर मामला सामने आया. सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल ने बच्चे को मुक्त कराया. माता-पिता के खिलाफ बाल न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act) के तहत मामला दर्ज किया गया है. बच्चे को सुरक्षित हिरासत में लेकर बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष पेश किया गया है.

ये भी पढ़ें : Pune Election 2026: क्या है आयुष कोमकर हत्याकांड? जिसके आरोपियों को अजित पवार की NCP ने दिया टिकट

लापरवाही का आरोप

बताया गया कि अजनी पुलिस को इस संबंध में दो बार सूचना दी गई थी, लेकिन फिर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद 'चाइल्ड हेल्पलाइन' (1058) पर शिकायत की गई, जिसके बाद टीम ने कार्रवाई की.