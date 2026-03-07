बाल-बाल बचे केशव प्रसाद मौर्य, कौशांबी जा रहे डिप्टी सीएम के हेलीकॉप्टर की हुई इमरजेंसी लैंडिंग, सब सेफ

- यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का हेलिकॉप्टर कौशांबी जाते समय खराब हो गया था
- हेलिकॉप्टर में खराबी आने के कारण लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी
- लैंडिंग के समय हेलिकॉप्टर के अंदर धुंए का भर जाना दुर्घटना की गंभीरता को दर्शाता है
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ आज एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई. कौशांबी जा रहे यूपी के उपमुख्यमंत्री का अचानक हेलिकॉप्टर खराब हो गया जिसके बाद उसकी लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. पता चला है कि लैंडिंग के वक्त पूरा हेलिकाप्टर धुंए से भर गया था. बताया गया कि घटना के बाद सवार सभी 5 लोग सेफ हैं.
कैसे हुई घटना?
एनडीटीवी को पता चला है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर जब बछरावा तक पहुंचा, तभी पायलट के डैशबोर्ड पर लगा डिस्प्ले बंद हो गया. पायलट का कंट्रोल बिना डिस्प्ले संभव नहीं था इसलिए एयरपोर्ट की तरफ हेलीकॉप्टर को मोड़ दिया गया.इसी बीच हेलीकॉप्टर में धुआं भरने लगा. हवा में हेलीकॉप्टर में धुआं भरते देख पायलट ने सुरक्षित तरीके से हेलीकॉप्टर को एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया. हेलीकॉप्टर में केशव मौर्य, उनके सहयोगी विवेक, सुरक्षाकर्मी और पायलट सवार थे. सभी सुरक्षित हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं