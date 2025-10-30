विज्ञापन
मुंबई से फर्रुखाबाद तक: जब बच्चों को बनाया गया बंधक, देखें अब तक के चौंकाने वाले मामले

  • महाराष्ट्र के मुंबई में 15 से अधिक बच्चों को बंधक बनाया गया और पुलिस ने उन्हें सुरक्षित छुड़ाया था
  • फर्रुखाबाद में सुभाष बाथम ने 23 बच्चों को जन्मदिन पार्टी के बहाने बंधक बनाकर 9 घंटे मुठभेड़ की थी
  • दिल्ली के कृष्णा नगर में एक महिला के तीन साल के बच्चे को पड़ोसी ने शादी न मानने पर बंधक बनाया था
नई दिल्ली:

भारत में बच्चों को बंधक बनाए जाने के कई मामले सामने हैं, जिनमें से एक घटना बुधवार को महाराष्ट्र के मुंबई में हुई. इस घटना में 15 से ज्यादा बच्चों को बंधक बनाया गया और बाद में पुलिस की मदद से उन्हें छुड़ाया गया. ऐसे मामले अक्सर बेहद तनावपूर्ण होते हैं लेकिन ये पहली बार नहीं है जब ऐसी कोई घटना हुई हो. पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें बच्चों को बंधक बनाया गया है. जिनमें से कुछ के बारे में हम आपको यहां बताने वाले हैं. 

फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश (2020)

सुभाष बाथम ने जन्मदिन की पार्टी के बहाने अपने घर में 23 बच्चों को बुलाया था और बंधक बना लिया था. हत्या के दोषी बाथम ने खुद को घेर लिया, जबरन वसूली की और पुलिस पर गोलियां चलाईं. 9 घंटे की मुठभेड़ के बाद, पुलिस ने सभी बच्चों को बचा लिया और मुठभेड़ में बाथम मारा गया था. 

दिल्ली (2025)

इसी तरह का एक मामला कुछ वक्त पहले दिल्ली में भी सामने आए थे. एक मामला दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके का था, जहां एक महिला ने शिकायत की थी कि उसके 3 साल के बच्चे को उसके ही पड़ोसी ने बंधक बना लिया है. डीसीपी (शाहदरा) प्रशांत गौतम ने बताया था,  "उसने आरोप लगाया है कि आरोपी लगभग दो महीने पहले उसके संपर्क में आया था और एक महीने पहले उसने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था. हालांकि, उसने मना कर दिया... गुस्से में आकर आरोपी ने इलाज कराने के बहाने उसके बच्चे का अपहरण कर लिया." इसके बाद आरोपी को 19 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था और बच्चा महिला को लौटा दिया गया था. 

गुरुग्राम केस

एक मां बेटे ने गुरुग्राम के सेक्टर 40 से 6 साल के बच्चे को अघवा कर लिया था और उसे बंधक बना लिया था. वो उस बच्चे को एक अमीर कपल को बेचने की तैयारी में थे लेकिन पुलिस ने उन्हें आगरा से गिरफ्तार कर लिया था. 

