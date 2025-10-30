मुंबई बंधक संकट: बच्चों को होस्टेज बनाने से आरोपी की मौत तक... कब क्या हुआ जानिए पूरी टाइमलाइन

Mumbai Powai Hostage Crisis: मुंबई के पवई इलाके में गुरुवार को एक एक्टिंग स्टूडियो में 17 बच्चों को बंधक बनाने की सनसनीखेज घटना सामने आई. यह मामला लगभग दो घंटे तक चला, जिसे मुंबई पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया और सभी बच्चों को सुरक्षित निकाला गया. पुलिस की इस कार्यवाई के दौरान आरोपी रोहित घायल हो गया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. आपको इस खबर में घटना की शुरुआत से लेकर बच्चों को सुरक्षित निकाले जाने तक का पूरा घटनाक्रम बताते हैं.

दोपहर 1.45 बजे करीब

पवई पुलिस कंट्रोल रूम को महावीर क्लासिक बिल्डिंग स्थित आर ए स्टूडियो से एक इमरजेंसी कॉल मिली. बताया गया कि एक शख्स 17 बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है. इसके तुरंत बाद सूचना मिलते ही पुलिस की टीम, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंची और स्टूडियो के बाहर घेराबंदी कर दी गई.

दोपहर 2.00 बजे करीब

आरोपी की पहचान रोहित आर्य के रूप में हुई, जो खुद को फिल्ममेकर और वेब सीरीज का डायरेक्टर बताता है. उसने एक वीडियो मैसेज जारी किया, जिसमें उसने किसी खास व्यक्ति से बात करने की मांग की. उसने धमकी दी कि अगर उसे नहीं सुना गया तो वह खुद को और बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा.

3:30 बजे करीब

स्टूडियो में घुसते ही पुलिस ने तुरंत रोहित आर्य को पकड़ लिया. अंदर से एक एयरगन और कुछ केमिकल पदार्थ बरामद हुए. आरोपी को हिरासत में ले लिया गया.

शाम 5:00 बजे तक

सभी बंधक 17 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

शाम 5.45 के करीब

पुलिस ने बताया कि आरोपी रोहित आर्या ने पुलिस पर फायरिंग की थी. इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की. इसी जवाबी फायरिंग में रोहित घायल हो गया. इलाज के दौरान रोहित आर्या की मौत हो गई है.