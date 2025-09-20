विज्ञापन
विशेष लिंक

लोग बड़े, सोच छोटे... खेडकर परिवार की दबंगई के शिकार ट्रक क्लीनर ने किया सनसनीखेज खुलासा

दिलीप खेडकर के परिवार की गिनती पुणे में रसूखदार परिवारों में होती है. लेकिन गाड़ी में आई हल्की खरोंच के लिए ये लोग किस हद तक गिर सकते है. इसका उदाहरण यह मामला बता रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
लोग बड़े, सोच छोटे... खेडकर परिवार की दबंगई के शिकार ट्रक क्लीनर ने किया सनसनीखेज खुलासा
सस्पेंडड IAS पूजा खेडकर और मां मनोरमा खेडकर.
  • पूर्व IAS पूजा खेडकर के पिता और परिवार के सदस्यों पर ट्रक क्लीनर के अपहरण और जबरन वसूली का आरोप लगा है.
  • ट्रक क्लीनर प्रल्हाद को मुंबई से अगवा कर पुणे स्थित पूजा खेडकर के घर में कैद किया गया और धमकाया गया था.
  • आरोपी परिवार ने साक्ष्य नष्ट करने के लिए घर का CCTV रिकॉर्डर हटवाया और कमरे की चाबी किसी और को सौंप दी थी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई:

Rabale Kidnapping Case: महाराष्ट्र की सस्पेंडड IAS पूजा खेडकर का परिवार बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है. खेडकर परिवार की दबंगई की चर्चा पुणे से लेकर मुंबई तक है. बीते दिनों मुंबई से अगवा हुआ ट्रक क्लीनर पुणे में पूजा खेडकर से घर से बरामद हुआ था. जिसके बाद पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर, पिता दिलीप खेडकर सहित उसके ड्राइवर पर पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. शनिवार को इस मामले का पीड़ित ट्रक क्लीनर सामने आया और बताया कि खेडकर परिवार ने कैसे उसके साथ ज्यादती की.

पुलिस को दिए बयान में पीड़ित ने किया खुलासा

मनोरमा खेडकर मामले में पीड़ित ने अपने बयान में यह दावा किया है, उसे दिलीप खेडकर और उसके बॉडीगार्ड द्वारा अगवा कर पुणे उनके घर ले जाया गया था और कैद कर रखा गया था. पीड़ित का दावा है कि उसे बासी खाना दिया गया, कमरे में बंद किया गया और बार-बार धमकाया गया कि अगर पैसे नहीं मिले तो उसे जान से मार दिया जाएगा.

गाड़ी में मामूली खरोंच आने पर हेल्पर को किया अगवा

मामला 13 सितंबर का है जब, मुलुंड-आयरोलि रोड पर एक ट्रक हल्के से एक लैंड क्रूज़र से टकरा गया. यह गाड़ी पूर्व IAS पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर की थी. गाड़ी को खरोंच आने के बाद दिलीप खेडकर और उनके ड्राइवर-कम-बॉडीगार्ड प्रफुल सालुंखे ने ट्रक ड्राइवर से झगड़ा किया. और फिर ट्रक क्लीनर प्रल्हाद को यह कहकर गाड़ी में बैठा लिया गया कि उसे थाने ले जा रहे हैं.

पूजा खेडकर के घर पर पहुंची पुलिस को कैसे जांच से रोका गया था, देखें वीडियो

थाने ले जाने के बदले पुणे लेकर चले गए

लेकिन पुलिस स्टेशन के बजाय प्रल्हाद को पुणे स्थित अपने घर ले आए. रास्ते में उसका मोबाइल छीन लिया गया और चुप रहने के लिए धमकाया गया. वहां पहुंचने के बाद उसे चौकीदार/रसोइए के लिए बने छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया. उसने पुलिस को बताया कि उसे सड़ा हुआ खाना दिया गया और ट्रक मालिक से फोन पर पैसे की मांग की गई.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी ने अपने बयान में यह भी बताया है कि उससे कहा गया कि अगर ट्रक मालिक ने मुआवजा नहीं दिया तो प्रल्हाद को मार देंगे. आखिरकार, ट्रक मालिक ने नवी मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

पूजा की मां ने सीसीटीवी का रिकॉर्डर भी हटवा दिया था

नवी मुंबई पुलिस ने पुणे पुलिस के साथ मिलकर रविवार सुबह पुणे पहुंचकर प्रल्हाद को छुड़ाया. जांच में सामने आया है कि सबूत मिटाने के लिए दिलीप की पत्नी मनोरमा खेडकर ने कमरे की चाबी किसी को सौंप दी और घर में लगे CCTV का रिकॉर्डर हटवा दिया. अब पुलिस ने अपहरण के साथ-साथ जबरन वसूली और सबूत नष्ट करने की धाराएँ भी जोड़ी हैं.

खेडकर परिवार को बॉडीगार्ड गिरफ्तार

इस मामले में बॉडीगार्ड प्रफुल सालुंखे को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दिलीप खेडकर और उनकी पत्नी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं. जिसकी तलाश के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. मालूम हो कि दिलीप खेडकर के परिवार की गिनती पुणे में रसूखदार परिवारों में होती है. लेकिन गाड़ी में आई हल्की खरोंच के लिए ये लोग किस हद तक गिर सकते है. इसका उदाहरण यह मामला बता रहा है.

यह भी पढ़ें - मुंबई से अपहरण, पुणे में बरामद... सस्पेंडेड IAS पूजा खेडकर के बाद अब विवादों में उसकी मां, VIDEO

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pooja Khedkar, Pooja Khedkar Case, Pooja Khedkar Ias, Manorama Khedkar, Mumbai Kidnapping Case
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com