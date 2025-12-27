Mumbai Local Train Update: मुंबई में आज 300 लोकल ट्रेनें रद्द, घर से निकलने से पहले जरूर चेक कर लें अपना रूट

Mumbai News: अगर आप आज पश्चिम रेलवे (Western Railway) से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. कांदिवली और बोरीवली के बीच छठी लाइन के निर्माण कार्य (6th Line Work) के चलते आज मुंबई की 'लाइफलाइन' कहे जाने वाली लोकल ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है. रेलवे प्रशासन ने आज लगभग 300 लोकल फेरियां रद्द (Mumbai Local Train Cancelled Today) करने का फैसला किया है.

18 जनवरी तक ब्लॉक

बांद्रा टर्मिनस और बोरीवली के बीच छठी लाइन का काम अब अपने अंतिम चरण में है. बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रशासन ने 20 दिसंबर से 18 जनवरी तक विशेष ट्रैफिक ब्लॉक घोषित किया है. इसी क्रम में आज (27 दिसंबर) रात 11 बजे से सुबह तक चलने वाले काम के कारण दिन भर की सेवाओं पर असर पड़ा है.

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे स्टेशनों पर होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखकर ही घर से निकलें.

गोरेगांव बना अस्थाई टर्मिनल

ब्लॉक के कारण बोरीवली और अंधेरी की ओर जाने वाली सेवाओं पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है. आज बोरीवली और अंधेरी जाने वाली कई लोकल ट्रेनें अपने निर्धारित गंतव्य तक जाने के बजाय केवल गोरेगांव स्टेशन तक ही चलाई जा रही हैं. इसके चलते गोरेगांव स्टेशन पर यात्रियों का दबाव सामान्य से अधिक देखा जा सकता है.

14 लोकल सेवाओं में हुआ बदलाव

रेलवे ने परिचालन संबंधी जरूरतों को देखते हुए बोरीवली की 14 मुख्य फेरियों को शॉर्ट-टर्मिनेट कर दिया है. ये ट्रेनें अब बोरीवली तक जाने के बजाय गोरेगांव तक ही सीमित रहेंगी. यात्री अपनी यात्रा की योजना इसी बदलाव को ध्यान में रखकर बनाएं ताकि अंतिम समय पर किसी परेशानी से बचा जा सके.

फास्ट और स्लो दोनों प्रभावित

अक्सर ब्लॉक के दौरान किसी एक लाइन पर असर पड़ता है, लेकिन इस बार अप और डाउन दोनों दिशाओं की फास्ट और स्लो लोकल सेवाएं प्रभावित हुई हैं. इन चारों श्रेणियों की लोकल ट्रेनों के रद्द होने से न केवल ऑफिस जाने वालों, बल्कि स्थानीय बाजारों में जाने वाले लोगों के लिए भी कनेक्टिविटी सीमित हो गई है.

पर्यटकों पर असर

नए साल (New Year 2026) के जश्न के लिए मुंबई आने वाले पर्यटकों और बाहर जाने वाले यात्रियों को भारी असुविधा हो सकती है.

