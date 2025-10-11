विज्ञापन
CISF से बर्खास्त हुआ तो सरकारी नौकरी के नाम पर ठगने लगा, सैकड़ों लोगों से की करोड़ों की ठगी, गिरफ्तार

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने ठगी से कमाए गए करोड़ों रुपये अपनी ऐशोआराम की जिंदगी और दो मराठी फिल्मों के निर्माण में उड़ाए थे.

CISF से बर्खास्त हुआ तो सरकारी नौकरी के नाम पर ठगने लगा, सैकड़ों लोगों से की करोड़ों की ठगी, गिरफ्तार
  • मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने निलेश राठौड़ को गिरफ्तार किया है. वह पहले CISF में था.
  • उस पर 2022 से सैकड़ों युवाओं को ठगने का आरोप है. ठगी की कुल रकम 10 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है.
  • उसने कई युवाओं से 5 लाख से 15 लाख तक वसूले. फर्जी मेडिकल टेस्ट कराकर नकली अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिए.
मुंबई:

सरकारी नौकरी का झांसा देकर महाराष्ट्र के अलग-अलग जिलों के सैकड़ों युवाओं से करोड़ों रुपये की ठगी करने के आरोपी को मुंबई की आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW) ने गिरफ्तार किया है. आरोपी निलेश राठौड़ पहले CISF में तैनात था, लेकिन सेवा से बर्खास्त होने के बाद उसने 2022 से लेकर अब तक कथित तौर पर सैकड़ों युवाओं को ठगा है. एजेंसी को शक है कि ठगी की कुल रकम 10 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है.

इस मामले का खुलासा नवी मुंबई के रहने वाले संतोष खरपुडे की पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत की जांच से हुआ. बीड के मूल निवासी संतोष ने पुलिस को बताया कि निलेश काशीराम राठौड़ (33) ने खुद को सरकारी नौकरी दिलाने वाला एजेंट बताकर उनसे और कई युवाओं से 5 लाख से लेकर 15 लाख रुपये तक वसूले. यहां तक कि फर्जी मेडिकल टेस्ट कराकर नकली अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिए. ठगी के बाद फरार हो गया.

जानकारी के मुताबिक, निलेश राठौड़ मूल रूप से अकोला में बार्शी तालुका के बोरमली का निवासी है. वह पहले CISF में तैनात था, लेकिन उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था. इसके बाद उसने कथित तौर पर युवाओं को ठगने का गोरखधंधा शुरू किया. आरोप है कि 2022 से लेकर अब तक उसने सैकड़ों युवाओं को ठगा है. 

इस मामले में EOW मुंबई ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है. FIR नंबर 90/2025 के तहत BNS की धाराएं 318(4), 319(2), 336(2), 336(3), 338 और 340(2) लगाई गई हैं. शुरुआती जांच में 2.88 करोड़ रुपये की ठगी सामने आई है, लेकिन जांच एजेंसी को शक है कि कुल रकम 10 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है.

आरोपी को पकड़ने के लिए EOW ने एक स्पेशल टीम बनाई थी. आरोपी की पत्नी दिल्ली में रहती है. यह जानकारी मिलने के बाद टीम दिल्ली पहुंची और 9 अक्टूबर 2025 को द्वारका मोड़ इलाके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया.

EOW के मुताबिक, निलेश राठौड़ के खिलाफ मुंबई, पुणे, अकोला, वाशी और अन्य जगहों के थानों में भी कई मामले दर्ज हैं. मुंबई में ही 60 से ज्यादा लोगों ने उसकी शिकायत की है.

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने ठगी से कमाए गए करोड़ों रुपये अपनी ऐशोआराम की जिंदगी और दो मराठी फिल्मों के निर्माण में उड़ाए थे.

