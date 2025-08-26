विज्ञापन
महज 800 रुपये के विवाद में लड़की की गला दबाकर हत्या, शव बोरी में डालकर फेंका

22 अगस्त की सुबह करीब साढ़े 5 बजे शख्स अपने घर से रूपा की बॉडी को बोरी में डालकर निकला, ताकि किसी की नजर उस पर न पड़े. डाबड़ी थाने के पास नाले के पास बॉडी को फेंककर फरार हो गया.

  • दिल्ली के डाबरी इलाके में 35 वर्षीय सलीम ने रूपा नाम की लड़की की गला दबाकर हत्या की
  • हत्या के बाद सलीम ने रूपा की बॉडी को बोरी में डालकर नाले के पास फेंक दिया और फरार हो गया
  • रूपा की पहचान उसके हाथ के टैटू पर लिखे नाम से पुलिस ने की और परिवार को शव दिखाया गया।
नई दिल्ली:

दिल्ली के डाबरी इलाके से दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है. जहां 35 साल के सलीम ने रूपा नाम की लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी. फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए सलीम ने लड़की की बॉडी को बोरी में डाला और नाले के पास फेंककर फरार हो गया. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 21 अगस्त को रात रूपा अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर निकली और सलीम के घर पहुंच गई.

शव को ठिकाने लगा फरार था आरोपी

इसके बाद सलीम का रूपा के साथ झगड़ा हो गया फिर उसने 20 साल रूपा की गला दबाकर हत्या कर दी. 22 अगस्त की सुबह करीब साढ़े 5 बजे अपने घर से रूपा की बॉडी को बोरी में डालकर निकला, ताकि किसी की नजर उस पर न पड़े. डाबड़ी थाने के पास नाले के पास बॉडी को फेंककर फरार हो गया. फिर 23 अगस्त को पुलिस उस बॉडी के बारे में जनकारी मिली, जब किसी ने बदबू आने की बात कही.

लड़की के हाथ के टैटू ने आरोपी तक पहुंचाया

पुलिस मौके पर पहुंची और लाश पर गुदे टैटू से लड़की की पहचान की गई, टैटू में रूपा लिखा हुआ था. पुलिस के पास रूपा की गुमशुदगी की रिपोर्ट परिवार ने दर्ज करवाई थी. जिसके बाद परिवार को बॉडी दिखाई गई. मृतक लड़की की पहचान की गई. पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से पता लगाया कि रूपा किस से बात कर रही थी. पुलिस को सीसीटीवी की मदद से रूपा जाती हुई दिखी.

800 के विवाद में कर दी लड़की की हत्या

पुलिस ने सलीम को गिरफ्तार कर लिया, सलीम ने बताया दोनों एक दूसरे को 4-5 महीने से जानते हैं. दोनों अच्छे दोस्त थे. लेकिन 800 रुपए के लेने देने को लेकर विवाद हो गया. इसी बात पर झगड़ा हो गया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी. पुलिस को शुरुआती जांच में ये मामला पैसों के लेनदेन का लग रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. क्या इसके पीछे कोई और वजह तो नहीं है.

जब पुलिस ने खंगाली सीसीटीवी फुटेज

23 अगस्त को डाबरी थाना पुलिस को दोपहर करीब 2 बजकर 54 मिनट पर एक PCR कॉल मिली, जिसमें एक लाश मिलने की जानकारी दी गई. मामले में मृतका की मां ने बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी. जांच में सामने आया कि 20 साल की युवती, निवासी बिंदापुर, 21 अगस्त को अंतिम बार देखी गई थी. CCTV और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पता चला कि वह एक इमारत में दर्जी सलीम (35 वर्ष) के साथ दाखिल हुई थी. सलीम निवासी महावीर एन्क्लेव, डाबरी और मूल रूप से हरदोई, यूपी का रहने वाला है.

पुलिस ने क्या कुछ बताया

CCTV में बाद में सलीम को युवती के शव को छुपाकर बाहर ले जाते हुए देखा गया. पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू की. जांच में खुलासा हुआ कि दोनों आपस में संपर्क में रहते थे. पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने गुस्से में आकर युवती का गला दबाकर हत्या कर दी. शव को ठिकाने लगाने के लिए आरोपी मोटरसाइकिल पर ड्रेन तक ले गया, लेकिन शव फिसल गया और लोगों की नजर में आ गया. इसके बाद आरोपी मौके से भाग गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल पूछताछ जारी है और मामले की गहराई से जांच हो रही है.

Delhi Dabri Murder, Dabri Girl Murder, Delhi Crime News
