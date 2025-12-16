विज्ञापन
IND U19 vs MAL U19 Live Cricket Score, U19 Asia Cup 2025 Updates: एसीसी अंडर 19 एशिया कप 2025 के 10वें मुकाबले में आज (16 दिसंबर) भारतीय अंडर 19 टीम की भिड़ंत मलेशिया अंडर 19 टीम के साथ है. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात स्थित द सेवन्स स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां टॉस हारकर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. भारतीय टीम की कोशिश रहेगी कि वह आज के मुकाबले में भी अपनी जीत की लय को बनाए रखे. वहीं विपक्षी टीम टूर्नानेंट की अपनी पहली सफलता के लिए जी जान लगाएगी. जारी टूर्नामेंट में मलेशिया ने खबर लिखे तक कुल 2 मैच खेले हैं. इस बीच दोनों मुकाबलों में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है. वहीं भारतीय टीम ने अपने शुरुआती दोनों मुकाबलों में जीत हासिल की है. (Live Cricket Score) 

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन 

भारत: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा (उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, हरवंश सिंह, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, उदव मोहन, डी. दीपेश और किशन कुमार सिंह.

मलेशिया: दीआज पात्रो (कप्तान), मुहम्मद आलीफ, मुहम्मद फाथुल मुइन, अजीब वाजदी, हम्जा पांगी, मोहम्मद हैरिल (विकेटकीपर), मुहम्मद नुरहनीफ, एन सथनकुमारन, मोहम्मद हरिज अफनान, मुहम्मद अक्रम और जाश्विन कृष्णमूर्ति.

ACC Men's U19 Asia Cup 2025 LIVE Updates, India vs Malaysia LIVE

