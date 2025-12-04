शख्स ने ChatGPT का इस्तेमाल कर स्कैमर को दिया चकमा, फ्रॉड करने वाला मांगने लगा रहम की भीख

दिल्ली के एक आदमी ने ChatGPT का इस्तेमाल कर एक स्कैमर के मंसूबों को नाकाम किया और आरोपी को माफी तक मांगे पर मजबूर कर दिया. ChatGPT की मदद से व्यक्ति ने न केवल स्कैमर की जियोलोकेशन का पता लगाया. साथ ही उसके चेहरे की तस्वीर भी कैप्चर कर दी. व्यक्ति ने Reddit पोस्ट पर ये पूरी कहानी शेयर की जो कि वायरल हो रही है. साथ ही लोग इस व्यक्ति की तारीफ भी कर रहे हैं.

क्या है पूरा मामला

Reddit पोस्ट शेयर करते हुए शख्स ने बताया कि उसे एक आदमी का Facebook पर मैसेज आया था. ये मैसेज व्यक्ति के कॉलेज के सीनियर, एक IAS ऑफिसर के नाम पर था. मैसेज में स्कैमर ने कहा कि उसका एक दोस्त, जो CRPF ऑफिसर है, उसका ट्रांसफर हो रहा है. ऐसे में वह महंगे अप्लायंसेज और फर्नीचर भारी डिस्काउंट पर बेच रहा है. ये मैसेज पढ़ते ही व्यक्ति को शक हुआ. उसके पास अपने सीनियर का फोन नंबर था, जिसके नाम से मैसेज किया गया है. व्यक्ति ने बिना देरी किए सीनियर को फोन कर यह कन्फर्म किया की ये एक फ्रॉड है. उसके बाद स्कैमर का पर्दाफाश करने का फैसला किया.

जब स्कैमर ने आर्मी प्रोफाइल पिक्चर वाले एक अलग नंबर से पेमेंट मांगने के लिए एक QR कोड भेजा, तो व्यक्ति ने इसे स्कैन करने में टेक्निकल दिक्कत होने का नाटक करते हुए टाल दिया. फिर उसने ChatGPT का इस्तेमाल करके एक वेबपेज बनाया. इसका लिंक स्कैमर को भेजा. स्कैमर से कहा गया कि यहां QR कोड अपलोड करने से पेमेंट प्रोसेस तेज़ हो जाएगा. फिर क्या था स्कैमर जाल में फंस गया. उसने लिंक पर जैसे ही क्लिक किया GPS लोकेशन कैप्चर हो गई. साथ ही उसके डिवाइस के फ्रंट कैमरे से तस्वीर भी क्लिक हो गई.

लोगों ने की AI की तारीफ

व्यक्ति ने स्कैमर को उसकी फोटो और लोकेशन की डिटेल्स भेजीं. इससे स्कैमर घबरा गया और माफ़ी मांगने लगा. साथ ही वादा किया कि वो अपनी धोखाधड़ी वाली एक्टिविटीज़ बंद कर देगा. व्यक्ति ने स्कैमर के साथ अपनी बातचीत का स्क्रीनशॉट Reddit पर शेयर किया. साथ ही लिखा "एक स्कैमर का पता लगाने के लिए ChatGPT का इस्तेमाल किया और उसे मुझसे भीख मांगने पर मजबूर किया".

यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. इंटरनेट पर स्कैम रोकने के लिए AI का इस्तेमाल करने की समझदारी की तारीफ हो रही है. एक यूज़र ने लिखा, "मैं इसका इस्तेमाल करने जा रहा हूं. एक ने कमेंट करके लिखा, "AI का इस्तेमाल सही वजहों से किया गया. अच्छा काम!"