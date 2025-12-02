'तेरी लल्ली-शल्लियों को भी मार सकते थे...', गोल्डी के धमकी वाले ऑडियो में लॉरेंस के लिए ये क्या कोडवर्ड?

कनाडा-बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक ऑडियो में गोल्डी ने कहा, 'तेरी लल्ली-शल्लियों को भी मार सकते थे...' यह धमकी तब आई है, जहां गोल्डी और उसके नए गुट ने पैरी की हत्या के बाद बिश्नोई के खिलाफ नई गैंगवॉर का संकेत दिया. लेकिन इस 'लल्ली-शल्लियों' से किसका इशारा है? आइए, डिकोड करते हैं इस गैंगवार की भाषा...

ऑडियो क्या कह रहा है?

गोल्डी का वायरल ऑडियो 2 दिसंबर 2025 का है. गोल्डी ने लॉरेंस को टारगेट करते हुए कहा कि वो लल्ली-शल्लियों को आसानी से खत्म कर सकता था. माना जा रहा है कि यहां लॉरेंस के गैंग की लड़कियों के संदर्भ में बात हो रही है. हो सकता है कि गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई की किसी गर्लफ्रेंड के लिए यह कोडवर्ड इस्तेमाल कर रहा हो.

पैरी मर्डर के बाद सामने आया ऑडियो

बता दें कि यह ऑडियो चंडीगढ़ पैरी हत्याकांड के बाद लीक हुआ, जहां लॉरेंस गुट ने पैरी को 'गद्दार' बताकर मारा. गोल्डी के गुट (रोहित गोदारा के साथ) ने इस हत्या के बाद लॉरेंस को खुली धमकी दे दी है.

'हम नाजायज नहीं मारते'

गोल्डी बराड़ ने दुबई में सीपा की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि सीपा पुलिस का मुखबिर था और ग्रुप के नाम पर पैसे खाता था. इसी वजह से उसे मारा गया. बराड़ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब लॉरेंस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. उसने कहा, 'तेरी लल्ली-शल्लियां (लड़कियां) भारत में घूम रही हैं, उन्हें भी मार सकते थे, लेकिन हम नजायज नहीं मारते.' यह ऑडियो पूरी तरह पंजाबी में है और तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि यह आवाज सचमुच गोल्डी बराड़ की ही है.

बताते चलें कि जून 2025 से गोल्डी-लॉरेंस के बीच फूट पड़ी. अनमोल बिश्नोई की अमेरिकी गिरफ्तारी को मिसहैंडल मानकर गोल्डी ने अलग गुट बनाया. इस गुट को बनाने के बाद दुबई में सीपा की हत्या (नवंबर 2025) गोल्डी ने कराई. इसके जवाब में चंडीगढ़ में लॉरेंस गुट ने पैरी को मौत के घाट उतारा.