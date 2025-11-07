बगल में बैठकर बस में कर रहा था गंदा काम, कैमरा ऑन करके महिला ने सिखाया तगड़ा सबक

केरल के तिरुवनंतपुरम से चलती पब्लिक बस में हुई छेड़छाड़ की एक बेहद शर्मनाक घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. पीड़िता ने खुद इस पूरी घटना को अपने फोन में रिकॉर्ड किया. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में भारी गुस्सा है. यह चौंकाने वाली घटना गुरुवार को सामने आई, जब बस में सफर कर रही एक महिला ने एक शख्स को खुद के साथ लगातार अभद्र व्यवहार करते देखा गया.

वीडियो में क्या है?

वीडियो में साफ दिख रहा है कि वह आदमी बस की स्पीड का फायदा उठाते हुए बार-बार महिला को अनुचित तरीके से छूने की कोशिश कर रहा था. जैसे ही महिला को इस बात का अहसास हुआ, उन्होंने बहादुरी से फोन का कैमरा ऑन किया और पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लिया. इसके बाद महिला को टोका और उसे कई जोरदार थप्पड़ भी जड़े.

घटना पर अन्य यात्री देखते रहे. इसके बाद महिला ने बस कंडक्टर को भी घटना की जानकारी दी. इसके बाद की पुष्टि नहीं है कि शख्स पर पुलिस में शिकायत की गई है नहीं.

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना की जा रही है. लोगों ने महिला के साहस की तारीफ भी कर रहे हैं. एक यूजर ने कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए लिखा, “इसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए.” एक अन्य यूजर ने महिला की हिम्मत की तारीफ की, “लड़की ने बहुत अच्छा किया.”