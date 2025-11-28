विज्ञापन
विशेष लिंक

VIDEO: जम्हाई, अंगड़ाई और आराम... सड़क पर आया टाइगर तो कैसे थम गया ट्रैफिक

चन्द्रपुर जिले के ताडोबा में चंद्रपूर-मोहर्ली मार्ग पर एक बाघ द्वारा रास्ता रोके जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. हाल ही में, 'मधू' नाम की बाघिन का एक शावक सड़क के बीचोंबीच आकर बैठ गया और उसने रास्ता पूरी तरह से जाम कर दिया.

Read Time: 2 mins
Share
VIDEO: जम्हाई, अंगड़ाई और आराम... सड़क पर आया टाइगर तो कैसे थम गया ट्रैफिक
  • चंद्रपूर-मोहर्ली मार्ग पर ताड़ोबा क्षेत्र में एक बाघ के शावक ने सड़क जाम कर दी थी
  • मधू नामक बाघिन का शावक सड़क के बीच बैठकर वाहन चालकों को आगे बढ़ने से रोक रहा था
  • यह घटना बफर क्षेत्र में हुई, जहां ग्रामीण और पर्यटक रोजाना इसी रास्ते से आवागमन करते हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
चन्द्रपुर:

महाराष्ट्र के चंद्रपूर जिले के ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व से सटे इलाके में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई. ताडोबा की एक मशहूर बाघिन 'मधू' के शावक ने चंद्रपूर-मोहर्ली मार्ग पर अचानक आकर सड़क को ब्लॉक कर दिया, जिससे घंटों तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप रही. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यह घटना चंद्रपूर-मोहर्ली मार्ग पर घटी. वायरल वीडियो को आकाश आलाम नामक व्यक्ति ने अपने मोबाइल में कैद किया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाघिन 'मधू' का एक शावक मुख्य सड़क के बीचों बीच आराम से बैठा है, मानों वह किसी शाही इंतजार में हो.

वीडियो में सड़क के दोनों ओर पर्यटक और स्थानीय ग्रामीण अपने वाहनों के साथ रुके हुए दिखाई दे रहे हैं. हर कोई बस इसी बात का इंतजार कर रहा है कि नन्हा जंगल का राजा कब अपनी जगह से उठे और उन्हें आगे जाने का मौका मिले. बाघ के डर से किसी की भी हिम्मत उसे छेड़ने या हटने के लिए कहने की नहीं हुई.

ताडोबा का बफर जोन, रोज़ाना खतरा!

यह मार्ग ताडोबा का बफर क्षेत्र होने के कारण, आस-पास के ग्रामीण और पर्यटक रोजाना इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं. चंद्रपुर-मोहर्ली मार्ग पर अक्सर बाघों की आवाजाही देखी जाती है, जिसके कारण ग्रामीणों और इन शक्तिशाली वन्यजीवों का आमना-सामना होना अब एक आम बात बन गई है. मोहर्ली मार्ग पर बाघों की लगातार मौजूदगी ने इसे खासकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए बेहद खतरनाक बना दिया है. सड़क पर अचानक बाघ के आ जाने से किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Maharashtra News 2025, Tiger News, Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now