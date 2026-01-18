विज्ञापन
विशेष लिंक

तेलंगाना: अश्लील फोटो डाल हनी ट्रैप में फंसाते थे पति-पत्नी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

तेलंगाना के करीमनगर में इंस्टाग्राम के जरिए हनी ट्रैप कर 100 से ज्यादा लोगों को ब्लैकमेल करने वाले दंपती को पुलिस ने गिरफ्तार किया.

Read Time: 2 mins
Share
तेलंगाना: अश्लील फोटो डाल हनी ट्रैप में फंसाते थे पति-पत्नी, पुलिस ने किया गिरफ्तार
हैदराबाद:

तेलंगाना के करीमनगर में पुलिस ने इंस्टाग्राम के जरिए हनी ट्रैप कर युवकों और कारोबारियों से लाखों रुपये वसूलने वाले एक दंपती को गिरफ्तार किया है. आरोप ये भी है कि ये दोनों अब तक करीब 100 लोगों को ब्लैकमेल कर चुके हैं. एक पीड़ित से तो उन्होंने 12 लाख रुपये ऐंठ लिए, जिन पैसों से उन्होंने कार और महंगे घरेलू सामान खरीदे थे.

कैसे चल रहा था गिरोह?

पुलिस के मुताबिक आरोपी दंपती मूल रूप से मंचेरियल के रहने वाले हैं और मार्बल व इंटीरियर वर्क के काम में घाटा झेल चुके थे. जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में उन्होंने हनी ट्रैप का रास्ता चुना. करीमनगर आने के बाद दोनों अरेपल्ली इलाके के एक अपार्टमेंट में रहने लगे. युवकों और व्यापारियों को फंसाने के लिए महिला के नग्न फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड किए जाते थे.

पीड़ितों को बुलाकर गुपचुप रिकॉर्डिंग

जो भी शख्स उन तस्वीरों के आधार पर संपर्क करता है, दंपती उसे अपने घर बुलाते और फिर गुप्त रूप से उसके अश्लील फोटो व वीडियो रिकॉर्ड कर लेते. इसके बाद पीड़ितों को धमकाते कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनकी तस्वीरें दोस्तों और रिश्तेदारों में फैला दी जाएंगी.

12 लाख लेने के बाद और 5 लाख की डिमांड

एक पीड़ित से दंपती ने 12 लाख रुपये वसूले थे, जिससे उन्होंने कार, फ्रिज, एसी, सोफा और अन्य सामान खरीदा. इसके बाद उसी व्यक्ति से 5 लाख रुपये और मांगकर उसे जान से मारने की धमकी दी. डर के कारण पीड़ित ने अपने परिवार को पूरी बात बताई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

गिरफ्तारी और जब्त सामान

शिकायत के आधार पर करीमनगर ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज किया और बुधवार को केबल ब्रिज के पास से दंपती को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उनके पास से कार, नकदी, मोबाइल फोन और एक खाली चेक बरामद किया है. पुलिस अब इस गिरोह के अन्य संभावित पीड़ितों और किसी सहयोगी की तलाश कर रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Karimnagar Police, Instagram Honey Trap, Couple Arrested, Telangana Crime, Social Media Blackmail
Get App for Better Experience
Install Now