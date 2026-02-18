विज्ञापन
प्यार में ये कैसी सनक? लड़की ने शादी से किया इनकार तो पेट्रोल छिड़ककर लगा दी आग, फिर जलती युवती को लगाया गले

तेलंगाना के महबूबाबाद में विवाह प्रस्ताव ठुकराने पर एक व्यक्ति ने 28 वर्षीय विवाहिता पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और खुद भी उससे लिपट गया. महिला 90% और आरोपी 75% जल गए हैं. दोनों को महबूबाबाद से वारंगल अस्पताल रेफर किया गया, हालत गंभीर है.

प्रतीकात्मक तस्वीर

तेलंगाना के महबूबाबाद कस्बे में विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिए जाने से नाराज एक व्यक्ति ने मंगलवार को 28 वर्षीय विवाहिता को आग के हवाले कर दिया. पुलिस ने बताया कि दुकान संचालक आरोपी व्यक्ति का उस महिला से अवैध संबंध था और उसे संदेह था कि महिला किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में है तथा उसे ‘अनदेखा' कर रही है.

महिला पर पेट्रोल छिड़क लगाई आग, फिर लगा लिया गले

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने महिला को उसके घर में अकेले पाकर उसपर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी, जिसके बाद खुद महिला से गले लग गया और दोनों झुलस गए.

वारंगल के अस्पताल में इलाज जारी

इलाज के लिए उन्हें पहले महबूबाबाद के सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया गया और बाद में आगे के इलाज के लिए वारंगल के एक अन्य सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

दोनों आग में झुलसे

पुलिस ने बताया कि महिला 90 प्रतिशत झुलस गई है, जबकि आरोपी 75 प्रतिशत जला है.
 

