दिल्ली: चोरी के मोबाइल भेजे जा रहे थे विदेश, गिरोह का भंडाफोड़, 2 करोड़ से ज्यादा के महंगे फोन बरामद

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली पुलिस STF ने एक अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय मोबाइल तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है. यह गिरोह चोरी और स्नैचिंग के मोबाइल फोन नेपाल और बांग्लादेश भेज देता था. पुलिस ने गिरोह के सरगना मोहतार शेख समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 228 महंगे मोबाइल फोन, 3 देसी पिस्टल और छह कारतूस भी बरामद किए हैं. पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह अब तक एक लाख से ज्यादा मोबाइल फोन नेपाल और बांग्लादेश भेज चुका है. बरामद मोबाइल की कीमत करीब 2.25 करोड़ रुपये आंकी गई है.

सराय काले खां से हुई गिरफ्तारी

इस बारे में डीसीपी हेमंत तिवारी ने बताया कि 2 सितंबर की शाम पुलिस को सूचना मिली थी कि मोबाइल तस्करी में शामिल मोहतार शेख अपने साथियों के साथ साराय काले खां के पास Waste to Wonder पार्क के आसपास मौजूद है. इंस्पेक्टर शिवकुमार की टीम ने जाल बिछाकर शाम करीब 7:15 बजे तीनों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में सामने आया कि मोहतार शेख दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से मोबाइल चुराने और स्नैचिंग करने वाले बदमाशों से सस्ते दामों में फोन खरीदता था.

फोन बेच कमा रहे थे मोटा मुनाफा

इसके बाद इन फोन को नेपाल और बांग्लादेश भेजा जाता था, जहां उन्हें ऊंचे दामों पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जाता था. तीनों आरोपी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं. पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. अब STF इस गिरोह के अन्य सदस्यों और इसके अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की तलाश में जुट गई है. यह नेटवर्क न सिर्फ दिल्ली में चोरी और स्नैचिंग को बढ़ावा दे रहा था, बल्कि चोरी के मोबाइल की अंतरराष्ट्रीय तस्करी भी कर रहा था.

