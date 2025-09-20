विज्ञापन
गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, अनिल दुजाना गैंग का कुख्यात 50 हजार का इनामी बलराम ढेर

Ghaziabad Encounter: गाजियाबाद में वेव सिटी इलाके में ADCP क्राइम पीयूष सिंह के नेतृत्व में स्वाट टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. इस दौरान 50 हजार रुपए का कुख्यात इनामी बदमाश बलराम ढेर हो गया.

गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, अनिल दुजाना गैंग का कुख्यात 50 हजार का इनामी बलराम ढेर
  • गाजियाबाद के वेव सिटी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान जमकर गोलियां चली.
  • मुठभेड़ में पुलिस ने अनिल दुजाना गैंग के कुख्यात इनामी बदमाश बलराम को ढेर करने में सफलता हासिल की है.
  • मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए. ADCP क्राइम और एक इंस्पेक्टर की बुलेटप्रूफ जैकेट में भी गोली लगी.
नई दिल्‍ली :

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का वेव सिटी इलाका शनिवार को ताबड़तोड़ फायरिंग से गूंज उठा. पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से गोलियां चलीं. एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने अनिल दुजाना गैंग के 50 हजार रुपए के इनामी बदमाश को ढेर करने में सफलता हासिल की है. वहीं उसके तीन साथी मौके से फरार हो गए हैं. हालांकि यह मुठभेड़ इतनी जबरदस्‍त थी कि तीन पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गए. साथ ही अन्‍य पुलिस अधिकारियों की बुलेटप्रूफ जैकेट में गोली लगी है. 

गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ के मुताबिक, पुलिस बलराम ठाकुर को रोकने के लिए तैयार थी. इसी दौरान बलराम ठाकुर जब अपने साथियों के साथ आता दिखाई दिया तो पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया. हालांकि बलराम ठाकुर ने पुलिस पर फायरिंग कर दी.

पुलिस के तीन जवान घायल

उन्‍होंने बताया कि इस फायरिंग में पुलिस के तीन जवान मनोज कुमार, विशाल राठी और वरुण वीर घायल हुए हैं, जबकि एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह और स्वाट टीम प्रभारी अनिल राजपूत की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है. आमने-सामने की इस मुठभेड़ में बलराम ठाकुर मारा गया है वही उसके तीन साथी मौके से फरार हो गए हैं.

पश्चिमी यूपी में था आतंक

बलराम ठाकुर का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंक था. वह व्यापारियों से रंगदारी वसूलता था. हाल ही में उसने गाजियाबाद के दो व्यापारियों से रंगदारी मांगी थी. इसी को लेकर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी. पुलिस को सूचना मिली थी कि बलराम अपने साथियों के साथ ईस्टर्न पेरिफेरल के पास से गुजरेगा.

कुख्यात बदमाश बलराम अनिल दुजाना गैंग का बदमाश था. खुद दुजाना करीब दो साल पहले एक एनकाउंटर में मारा गया था. 

25 लाख रुपए की मांगी थी रंगदारी

आरोपी बलराम ने एक कारोबारी से 25 लाख रुपए के रंगदारी मांगी थी. 17 सितंबर को अनजान नंबरों से आए फोन से उससे रंगदारी मांगी थी और कॉल करने वाले ने खुद को बलराम बताया था. साथ ही पैसे नहीं मिलने पर कारोबारी के साथ ही उसके पिता को भी दुकान में घुसकर गोली मारने की धमकी दी थी.

कुख्यात बदमाश बलराम अनिल दुजाना गैंग का बदमाश था. उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने करीब दो साल पहले अनिल दुजाना को एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया था. अनिल दुजाना उर्फ़ अनिल नागर पर हत्या, लूट, अपहरण सहित कई संगीन मामलों में मुकदमे दर्ज थे.

Uttar Pradesh, Ghaziabad Encounter, Criminal Killed In Ghaziabad
