विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्‍ली में गर्लफ्रेंड की हत्‍या, नेपाल में भी मर्डर... नेपाल जेल से भागने और गिरफ्तार होने की पूरी कहानी

17 नवंबर 2017 को न्यू अशोक नगर में अरुण ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्‍या कर दी थी और नेपाल भाग गया था. उसने नेपाल में भी एक मर्डर किया और उसे 25 साल की जेल की सजा काट रहा था. हालांकि जेल से भागने के बाद अब दिल्‍ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

Read Time: 3 mins
Share
दिल्‍ली में गर्लफ्रेंड की हत्‍या, नेपाल में भी मर्डर... नेपाल जेल से भागने और गिरफ्तार होने की पूरी कहानी
  • न्‍यू अशोक नगर इलाके में अपनी प्रेमिका का मर्डर कर 2017 से फरार एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
  • दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोपी अरुण कुमार उर्फ भोला को भारत-नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है.
  • आरोपी दिल्‍ली से भागकर नेपाल चला गया था, वहां उसने नौशाद और अन्य के साथ मिलकर एक महिला की हत्या कर दी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली :

अपनी प्रेमिका का मर्डर कर 2017 से फरार एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. न्‍यू अशोक नगर इलाके का यह हत्‍याकांड उस वक्‍त बेहद चर्चित रहा था और आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद पिछले आठ साल से फरार था. हालांकि अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 31 साल के आरोपी अरुण कुमार उर्फ भोला को भारत-नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था.  

पुलिस के मुताबिक, 17 नवंबर 2017 को न्यू अशोक नगर के रहने वाले पप्पू सिंह ने पुलिस में शिकायत दी थी कि उनकी बेटी को अरुण उर्फ भोला और उसके साथी पिंटू ने अगवा कर लिया है. इसके बाद पुलिस ने जब जांच की तो लड़की की लाश अरुण के किराए के कमरे से बरामद हुई. लड़की की गला रेतकर और कई बार चाकू मारकर हत्या की गई थी.

दिल्‍ली में हत्‍या के बाद नेपाल भागा

इस वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया. काफी तलाश के बावजूद वो हाथ नहीं आया. मामला बेहद गंभीर होने पर उस पर एक लाख रुपये का इनाम रखा गया और केस की जांच क्राइम ब्रांच को दी गई.

पुलिस ने बताया कि आरोपी अरुण दिल्‍ली से भागकर नेपाल चला गया था, वहां उसने अपने साथी नौशाद और अन्य के साथ मिलकर एक महिला की हत्या कर दी. वजह यह थी कि नौशाद की शादीशुदा प्रेमिका की मां रिश्ते का विरोध कर रही थी.

नेपाल में भी हत्‍या को दिया अंजाम

नेपाल में भी अरुण ने हत्‍या की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया और 25 साल जेल की सजा सुनाई गई. हालांकि हाल ही में नेपाल में हुए दंगों और जेल तोड़ने की घटना के दौरान वो भाग निकला.

क्राइम ब्रांच की टीम लगातार अरुण की लोकेशन ट्रैक कर रही थी. खबर मिली कि वो नेपाल से बिहार के छपरा जिले में अपने गांव लौटने की कोशिश कर रहा है.

ASI अजय और उनकी टीम ने तकनीकी निगरानी और मुखबिरों की मदद से उसे रक्सौल बॉर्डर पर दबोच लिया.

बिहार के छपरा का रहने वाला है अरुण

अरुण मूल रूप से बिहार के छपरा जिले का रहने वाला है और दिल्ली में सिलाई फैक्ट्री में काम करता था. उसी बिल्डिंग में रहने वाली लड़की के साथ प्रेम हुआ. हालांकि शादी का दबाव डालने पर लड़की ने इंकार कर दिया और परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी. गुस्से में आकर अरुण ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और फरार हो गया.

बेहद खतरनाक प्रवृत्ति का है आरोपी: पुलिस

डीसीपी क्राइम ब्रांच हर्ष इंदोरा ने बताया कि आरोपी बेहद खतरनाक प्रवृत्ति का है. दिल्ली और नेपाल दोनों जगह उसने एक जैसे तरीके से हत्या की और लंबे समय से फरार था. हालांकि लगातार निगरानी और टीम की मेहनत से आखिरकार उसे पकड़ लिया गया है.

अब 8 साल पुराना यह केस अब एक बार फिर कोर्ट में चलेगा और पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Police, Girlfriend Killer Arrested, Delhi Police Caught Girlfriend Killer
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com