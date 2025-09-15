अपनी प्रेमिका का मर्डर कर 2017 से फरार एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. न्‍यू अशोक नगर इलाके का यह हत्‍याकांड उस वक्‍त बेहद चर्चित रहा था और आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद पिछले आठ साल से फरार था. हालांकि अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 31 साल के आरोपी अरुण कुमार उर्फ भोला को भारत-नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था.

पुलिस के मुताबिक, 17 नवंबर 2017 को न्यू अशोक नगर के रहने वाले पप्पू सिंह ने पुलिस में शिकायत दी थी कि उनकी बेटी को अरुण उर्फ भोला और उसके साथी पिंटू ने अगवा कर लिया है. इसके बाद पुलिस ने जब जांच की तो लड़की की लाश अरुण के किराए के कमरे से बरामद हुई. लड़की की गला रेतकर और कई बार चाकू मारकर हत्या की गई थी.

दिल्‍ली में हत्‍या के बाद नेपाल भागा

इस वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया. काफी तलाश के बावजूद वो हाथ नहीं आया. मामला बेहद गंभीर होने पर उस पर एक लाख रुपये का इनाम रखा गया और केस की जांच क्राइम ब्रांच को दी गई.

पुलिस ने बताया कि आरोपी अरुण दिल्‍ली से भागकर नेपाल चला गया था, वहां उसने अपने साथी नौशाद और अन्य के साथ मिलकर एक महिला की हत्या कर दी. वजह यह थी कि नौशाद की शादीशुदा प्रेमिका की मां रिश्ते का विरोध कर रही थी.

नेपाल में भी हत्‍या को दिया अंजाम

नेपाल में भी अरुण ने हत्‍या की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया और 25 साल जेल की सजा सुनाई गई. हालांकि हाल ही में नेपाल में हुए दंगों और जेल तोड़ने की घटना के दौरान वो भाग निकला.

क्राइम ब्रांच की टीम लगातार अरुण की लोकेशन ट्रैक कर रही थी. खबर मिली कि वो नेपाल से बिहार के छपरा जिले में अपने गांव लौटने की कोशिश कर रहा है.

ASI अजय और उनकी टीम ने तकनीकी निगरानी और मुखबिरों की मदद से उसे रक्सौल बॉर्डर पर दबोच लिया.

बिहार के छपरा का रहने वाला है अरुण

अरुण मूल रूप से बिहार के छपरा जिले का रहने वाला है और दिल्ली में सिलाई फैक्ट्री में काम करता था. उसी बिल्डिंग में रहने वाली लड़की के साथ प्रेम हुआ. हालांकि शादी का दबाव डालने पर लड़की ने इंकार कर दिया और परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी. गुस्से में आकर अरुण ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और फरार हो गया.

बेहद खतरनाक प्रवृत्ति का है आरोपी: पुलिस

डीसीपी क्राइम ब्रांच हर्ष इंदोरा ने बताया कि आरोपी बेहद खतरनाक प्रवृत्ति का है. दिल्ली और नेपाल दोनों जगह उसने एक जैसे तरीके से हत्या की और लंबे समय से फरार था. हालांकि लगातार निगरानी और टीम की मेहनत से आखिरकार उसे पकड़ लिया गया है.

अब 8 साल पुराना यह केस अब एक बार फिर कोर्ट में चलेगा और पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है.