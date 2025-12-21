महिला दारोगा-सिपाही ने दहेज उत्पीड़न मामले की 50 हजार में की थी डील, डिलेवरी से पहले चढ़े एंटी करप्शन के हत्थे

- गाजियाबाद में महिला दारोगा और उसके साथी कांस्टेबल को रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है
- मेरठ की एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल से पचास हजार रुपये की रिश्वत की डील होने पर कार्रवाई की
- महिला दारोगा मुरादनगर थाना की पिंक बूथ इंचार्ज हैं और कांस्टेबल शाहिद उनके साथ तैनात है
गाजियाबाद में एक महिला दारोगा को सिपाही के साथ गिरफ्तार किया गया है. मेरठ की एंटी करप्शन टीम ने इस महिला दारोगा को उसके साथी कांस्टेबल के साथ धर दबोचा. इन दोनों पर लेखपाल से दहेज उत्पीड़न मामले में 2 लाख 50 हजार रुपये मांगने के आरोप हैं. रिश्वत की डील भी फाइनल हो गई थी.
महिला दारोगा मुरादनगर थाना की पिंक बूथ इंचार्ज है. वहीं कांस्टेबल उसका साथी है. मेरठ में तैनात राजस्व लेखपाल से दहेज उत्पीड़न मामले में फंसाने के नाम पर 2 लाख मांगे गए थे, जिसमें 50 हजार में डील फाइनल हुई थी.
इस मामले की जांच महिला दारोगा प्रिया सिंह कर रही थी. रजनीश के मुताबिक इसी मामले में अन्य धाराएं लगाना और फंसाने की धमकी देकर रजनीश से 2 लाख की डिमांड की जा रही थी, 50 हजार में डील फाइनल भी कर दी गई थी. रजनीश ने इस मामले की जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो मेरठ को दी. एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में ट्रैप लगाया और महिला दारोगा प्रिया सिंह और उसके साथी कांस्टेबल शाहिद को गिरफ्तार कर लिया.
