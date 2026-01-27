विज्ञापन
पुणे: दहेज प्रताड़ना से तंग इंजीनियर बहू ने 3 साल की बच्ची के सामने दी जान, पति और सरपंच सास गिरफ्तार

पुणे के सोरतापवाडी में दहेज प्रताड़ना से तंग आकर एक इंजीनियर महिला ने अपनी 3 साल की बच्ची के सामने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

  • पुणे के सोरतापवाड़ी इलाके में दहेज प्रताड़ना से परेशान महिला इंजीनियर ने आत्महत्या की है
  • दीप्ति मगर‑चौधरी की शादी 2019 में रोहन चौधरी से हुई थी और उसे भारी दहेज की मांगों का सामना करना पड़ा
  • ससुराल पक्ष ने 25 लाख रुपये की कार और 10 लाख नकद की मांग के साथ मानसिक उत्पीड़न किया
पुणे:

महाराष्ट्र के पुणे के सोरतापवाडी इलाके में दहेज प्रताड़ना का गंभीर मामला सामने आया है. दहेज के दबाव और मानसिक उत्पीड़न से परेशान एक महिला इंजीनियर ने अपनी 3 साल की बच्ची के सामने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतका का नाम दीप्ति मगर‑चौधरी है. दीप्ति की शादी 2019 में रोहन चौधरी से हुई थी. शादी के समय मायके वालों ने अपनी क्षमता के अनुसार 50 तोला सोना दिया था, लेकिन इसके बावजूद ससुराल पक्ष की मांगें बढ़ती रहीं. 

25 लाख की कार और 10 लाख रुपये नकद लाने का दबाव

परिजनों के अनुसार, दीप्ति पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि वह अपने मायके से 25 लाख रुपये कार के लिए, और 10 लाख रुपये नकद ले आए. इसके साथ ही उसे घर के काम न आने और सुंदर न होने जैसे ताने दिए जाते थे. साथ ही उसके चरित्र पर संदेह कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के भी आरोप हैं. इन्हीं परिस्थितियों से टूटकर दीप्ति ने यह कदम उठाया. 

चार लोगों पर केस, दो गिरफ्तार 

लोणी कालभोर पुलिस ने ससुराल पक्ष के चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है:

रोहन चौधरी (पति) – गिरफ्तार
सुनीता चौधरी (सास एवं गांव की सरपंच) – गिरफ्तार
कारभारी चौधरी (ससुर, शिक्षक)
रोहित चौधरी (देवर)

बच्ची ने तड़पती मां को देखा

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पति व सास को गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में सबसे दर्दनाक बात यह है कि दीप्ति की 3 साल की मासूम बेटी अपनी मां को सामने ही दम तोड़ते हुए देख रही थी. बच्ची इस घटना से गहरे सदमे में है.

