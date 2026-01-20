नोएडा इंजीनियर को फेसबुक पर बिहार के लड़के से हुआ प्यार, शादी के बाद शुरू हुई बर्बादी की कहानी

सोशल मीडिया के दौर में डिजिटल दोस्ती कब आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुस्वप्न बन जाए, इसकी एक बानगी बांका जिले में देखने को मिली है. शंभूगंज थाना क्षेत्र के चटमाडीह गांव की रहने वाली एक महिला इंजीनियर, जो कभी नोएडा की बड़ी कंपनी में कार्यरत थी, आज न्याय की गुहार लगाने के लिए थाने के चक्कर काट रही है. मामला दहेज उत्पीड़न, धोखाधड़ी और बहुविवाह का है.

दोस्ती से शुरू हुआ सफर, धोखाधड़ी पर खत्म

पीड़िता नीलू कुमारी ने बताया कि साल 2023 में फेसबुक के जरिए उनकी मुलाकात मुंगेर जिले के फरदा निवासी नवनीत राज से हुई थी. यह दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई. दोनों परिवारों की सहमति से साल 2024 में धूमधाम से शादी हुई. शादी के बाद नीलू ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिकीं.

10 लाख की मांग और तीसरी शादी का खुलासा

नीलू का आरोप है कि बेटी के जन्म के बाद पति और ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आ गया. उससे 10 लाख रुपये दहेज की मांग की जाने लगी. पैसे न मिलने पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया. जांच के दौरान नीलू के सामने जो सच्चाई आई, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी. नवनीत राज ने नीलू से पहले भी एक शादी की थी और उसे बिना तलाक दिए दूसरी शादी (नीलू से) कर ली थी. जब नीलू के मायके वाले 10 लाख की मांग पूरी नहीं कर पाए, तो आरोपी ने मधुबनी जिले की शिवानी कुमारी से तीसरी शादी रचा ली.

न्याय की गुहार और पुलिसिया कार्रवाई

पूरी तरह टूट चुकी नीलू सोमवार को अपनी मां के साथ शंभूगंज थाना पहुंची और पति के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में पति पर दहेज उत्पीड़न, धोखाधड़ी और विश्वासघात और बिना तलाक के बहुविवाह जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं. बबलू कुमार, थानाध्यक्ष, शंभूगंज ने कहा, "पीड़िता की शिकायत प्राप्त हुई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है। दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी."



दीपक कुमार की रिपोर्ट



