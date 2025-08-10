पहले बंधवाई राखी फिर ले ली जान... बहन के प्यार से नाराज भाई का खौफनाक कदम, प्रेमी की भी कर दी हत्या

उत्तर प्रदेश के झांसी में प्रेम प्रसंग के चलते डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है. 24 घंटे पहले जहां प्रेमी का शव मिला था, वहीं आज प्रेमिका का भी शव बरामद हुआ है. इन दोनों हत्याओं का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि प्रेमिका के भाई और उसके साथियों पर लगाया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही आरोपी भाई के साथी को गिरफ्तार कर लिया है.



झांसी जिले के गरौठा थानान्तर्गत ग्राम चन्द्रपुरा में रहने वाली पुप्पो और टहरौली थानान्तर्गत पसराई गांव के रहने वाले विशाल के बीच पिछले एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों शादी करना चाहते थे. परिजनों और पुलिस के मुताबिक, लड़की का भाई इस प्रेम प्रसंग के खिलाफ था जिस कारण कुछ महीने पहले दोनों घर से भाग गए थे. यह बात पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने उन्हें खोज निकाला और थाने ले आई थी, जहां समझाने के बाद दोनों को अपने-अपने घर भेज दिया था.

9 अगस्‍त को मिला था युवक का शव

मृतक विशाल के पिता हल्के और पुलिस ने बताया कि घर जाने के बाद दोनों की आपस में बात होती थी. यह बात पुत्तो के भाई अरविंद उर्फ गुल्ले को रास नहीं आ रही थी. 7 अगस्‍त को वह पुणे से घर आया था. इसके बाद साथी प्रकाश प्रजापति के साथ उसके घर पहुंचा, जहां से मृतक विशाल को दिल्ली में काम दिलाने के नाम पर अपने साथ ले गया और फिर हत्या कर उसके शव को लहचूरा थानान्तर्गत ग्राम गुढा में धसान नदी किनारे झाड़ियों में फेंक दिया, जिसका शव 9 अगस्त को मिला था.

पहले बंधवाई राखी और फिर कर दी हत्‍या

इधर रक्षाबंधन पर आरोपी भाई ने अपनी बहन पुत्तो से पहले राखी बंधवाई और उसके बाद दवा दिलाने के बहाने उसे अपने साथ घर से लेकर चला गया और फिर उसकी हत्या कर गांव में दादा महाराज चबूतरे के पास डालकर भाग गया.

लड़की के पिता ने स्‍वीकार किया कि उसके बेटे ने ही बेटी की हत्या की है, क्योंकि बेटी विशाल के साथ भाग गई थी. इस कारण उसने यह कदम उठाया है.

मृतक के शव को कब्जे में लेकर लहचूरा थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही आरोपियों के खिलाफ पिता की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है. वहीं आज गरौठा थाना पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.