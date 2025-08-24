एल्विश यादव के घर फायरिंग मामला: रैपिडो चालक गिरफ्तार, भाऊ गैंग ने ली थी जिम्मेदारी

यूट्यूबर और बिग बॉस विजेता एल्विश यादव के घर पर फायरिंग मामले में हरियाणा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट ने फरीदाबाद से आरोपी को गिरफ्तार किया. क्राइम यूनिट ने फरीदाबाद के पर्वतीय कॉलोनी से आरोपी को गिरफ्तार किया. पकड़े गए आरोपी ने फायरिंग करने वाले अपराधियों के लिए मोटरसाइकिल का इंतजाम किया था. पकड़ा गया आरोपी पिछले 2 महीने से गुरुग्राम में रहकर रैपिडो में अपनी मोटरसाइकिल लगाकर सवारियां ढोने का काम कर रहा था. पकड़े गए आरोपी की पहचान जतिन के रूप में हुई है. उम्र 24 वर्ष है.

इससे पहले एक शूटर पकड़ा गया था. बताया गया कि उसने एल्विश के घर के बाहर फायरिंग की थी. शूटर की पहचान फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी के रहने वाले इशांत उर्फ इशू गांधी के रूप में हुई थी.

कब हुई थी घटना

आपको बता दें कि 17 अगस्त की सुबह गुरुग्राम के सेक्टर 56 में एल्विश यादव के घर के बाहर गोलीबारी की घटना हुई थी. बताया जाता है कि एल्विश यादव के घर के बाहर गोलीबारी की घटना में तीन शूटर शामिल थे, जिनमें से एक इशू गांधी भी था. 'भाऊ गैंग' ने इस हमले की जिम्मेदारी ली. गैंग के दो बदमाशों नीरज फरीदपुरिया और भाऊ रिटोलिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला, जिसमें लिखा, "एल्विश यादव के घर पर जो गोली चली, वह उन्होंने चलवाई है."

कौन है भाऊ गैंग

'भाऊ गैंग' हरियाणा और पंजाब में फिरौती, धमकी, वसूली और हत्या जैसे मामलों के लिए जाना जाता है. नीरज फरीदपुरिया इस गैंग का मुख्य सदस्य है. वह हरियाणा के पलवल का रहने वाला है. उस पर हत्या, जबरन वसूली और धमकी देने जैसे कई संगीन केस दर्ज हैं. नीरज पहले जेल में था और उसे 2015 में उम्रकैद की सजा भी हुई थी, लेकिन जमानत मिलने के बाद वह विदेश भाग गया. अब वह वहीं से अपना नेटवर्क चला रहा है.