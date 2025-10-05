विज्ञापन

Bigg Boss 19: वीकएंड का वार में एल्विश यादव लेकर आए जहरीला टास्क, देखें किसने निकाला किसका जहर

बिग बॉस के घर में इस समय कुल 13 कंटेस्टेंट हैं, जिनमें गौरव खन्ना, अमाल मलिक, अशनूर कौर, मृदुल तिवारी, कुनिका सदानंद, बसीर अली, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, जीशान कादरी, नेहल चुडासमा, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट और नीलम गिरी शामिल हैं.

एल्विश यादव बिग बॉस के घर से खत्म करेंगे जहर
नई दिल्ली:

'बिग बॉस 19' के 'वीकेंड का वार' में इस बार बॉलीवुड अभिनेता और होस्ट सलमान खान के साथ खास मेहमान के रूप में यूट्यूब स्टार एल्विश यादव नजर आएंगे. वह अपने अंदाज से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे. आगामी एपिसोड का एक प्रोमो कलर्स चैनल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, जिसमें सलमान स्टेज पर एल्विश का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और कहते हैं, 'एकदम सिस्टम हैंग कर देना.' प्रोमो की शुरुआत सलमान खान द्वारा स्टेज पर एल्विश यादव का वेलकम करने से होती है. सलमान एल्विश को घर के अंदर भेजने से पहले उनसे कहते हैं, 'जाओ, एकदम सिस्टम हैंग कर देना.' एल्विश घर के अंदर जाते हैं और सबसे पहले प्रणित की टांग खींचते हैं. वह प्रणित से स्टोर रूम से जाकर कुछ सामान लाने को कहते हैं.

सामान में कई भरी हुई सिरिंज होती हैं. एक्टिविटी के बारे में बताते हुए एल्विश कहते हैं कि यह 'एंटीडोट' है और आपको बताना है उस कंटेस्टेंट का नाम जिसमें बहुत विष यानी जहर भरा हुआ है और आप उसका विष निकालना चाहते हो.

वीडियो में सबसे पहले जीशान कादरी को बुलाया जाता है और वह कुनिका सदानंद को एंटीडोट देते हुए कहते हैं कि अगर इस घर के भीतर 100 मुद्दे हैं ना, तो 95 में कुनिका जी हैं. यह सुनते ही बाकी घरवालों समेत कुनिका की भी हंसी छूट जाती है.

इसके बाद नेहल और फिर अभिषेक की बारी आती है. अभिषेक बजाज कहते हैं कि विष की बात हो और फरहाना की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है. ये सुन फरहाना को लगता है कि अभिषेक उनको एंटीडोट देने वाले हैं और वह चलकर उनके पास आने लगती है. इस बीच अभिषेक उन्हें सरप्राइज करते हुए कहते हैं कि तेरा नाम लूंगा नहीं, वापस जा.

इसके बाद अमाल मलिक अशनूर कौर को ग्रुप की लीडर बताते हुए उन्हें एंटीडोट देते हैं. इस दौरान एल्विश कहते हुए सुनाई देते हैं, "इसको तो कितना ही एंटीडोट दे लो, खत्म ना होना है जहर."

इसके बाद नेहल जीशान कादरी को एंटीडोट देती है और मृदुल तान्या मित्तल को एंटीडोट देते हैं. प्रणित मोरे बशीर को और फरहाना अभिषेक बजाज को एंटीडोट देती नजर आएंगी.

बता दें कि बिग बॉस के घर में इस समय कुल 13 कंटेस्टेंट हैं, जिनमें गौरव खन्ना, अमाल मलिक, अशनूर कौर, मृदुल तिवारी, कुनिका सदानंद, बसीर अली, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, जीशान कादरी, नेहल चुडासमा, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट और नीलम गिरी शामिल हैं. इस हफ्ते जिन घरवालों को नॉमिनेट किया गया है, उनमें अशनूर कौर, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, नीलम गिरी, ज़ीशान कादरी, कुनिका सदानंद, नेहल चुडासमा और प्रणित मोरे शामिल हैं.
 

