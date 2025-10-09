विज्ञापन

प्रेमानंद महाराज से मिले एल्विश यादव, पता चला आज तक क्यों मिली इतनी सक्सेस और पैसा

प्रेमानंदजी महाराज ने एल्विश से पूछा, "क्या तुम नाम जप करते हो? थोड़ा तो कर लिया करो. तुम्हारी प्रगति पिछले पुण्य की वजह से है...

Social Media
नई दिल्ली:

‘बिग बॉस ओटीटी 3' के विनर एल्विश यादव हाल ही में वृंदावन पहुंचे जहां उन्होंने प्रेमानंदजी महाराज के दर्शन किए. इस मुलाकात का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एल्विश हाथ में कुछ सामान लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं. प्रेमानंदजी महाराज से परिचय के दौरान उन्हें नाम जप की सलाह दी गई. प्रेमानंदजी महाराज ने कहा, “सबकी कृपा से… अब स्वास्थ्य तो कैसे ठीक होगा, दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं. लेकिन भगवान ने इतनी कृपा की है कि अभी आपसे मिल पा रहा हूं, बात कर पा रहा हूं. दोनों किडनी फेल हैं, अब तो भगवान के धाम जाना है. आज नहीं तो कल जाना ही है. भगवान चाहें तो मरे हुए को भी जिंदा कर दें. मेरे मन में अब कोई आशा नहीं बची, क्योंकि किडनी पूरी तरह खराब हो चुकी हैं.”

‘राधा नाम अमर रहेगा'

उन्होंने आगे कहा, “राधा नाम सबका भला करेगा, जीवन देगा, और सभी की इच्छाएं पूरी करेगा. प्रेमानंद तो चला जाएगा, लेकिन राधा नाम हमेशा रहेगा. प्रेमानंद के गाए राधा नाम की छाप लोगों के दिलों में बनी रहेगी. इसका प्रभाव कभी कम नहीं होगा.”

‘10,000 बार राधा नाम जपो'

प्रेमानंदजी महाराज ने एल्विश से पूछा, “क्या तुम नाम जप करते हो? थोड़ा तो कर लिया करो. तुम्हारी प्रगति पिछले पुण्य की वजह से है, लेकिन अब वर्तमान में शक्ति कहां है? नाम की शक्ति को अपनाओ, इसे अंगूठी की तरह पहन लो. राधा राधा राधा… कम से कम 10,000 बार नाम जप तो करो, करोगे न?”

एल्विश का जवाब

इस पर एल्विश ने कहा, “जी, करूंगा.” महाराज ने दोबारा पूछा, “कितने?” एल्विश ने जवाब दिया, “10,000.” प्रेमानंदजी ने कहा, “दिन के 24 घंटों में जब भी समय मिले, मन ही मन राधा राधा जपते रहो. हमारे देश के कई युवा ऐसे हैं, जिन्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं.”

‘शराब छोड़ो, राधा नाम अपनाओ'

उन्होंने आगे कहा, “अगर ये युवा शराब की बोतल लेकर ग्लास में डालकर पिएंगे, तो लाखों लोग पीने को तैयार हो जाएंगे. लेकिन अगर ये राधा नाम लेंगे, तो लाखों लोग राधा बोलेंगे. तुम राधा नाम ले रहे हो, तो हमें भी बोलना चाहिए. इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे युवा नशे और बुरी आदतों से मुक्त हों. नशा करने वालों का अंतिम परिणाम अच्छा नहीं होता. हम अंतिम परिणाम की बात करते हैं, रास्ता सही होना चाहिए.”

