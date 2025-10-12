विज्ञापन
चुनाव से पहले अररिया में ₹50 हजार के जाली नोट और हथियार बरामद, दो गिरफ्तार

इस मामले में दो पिस्टल, 50 हजार जाली नोट के साथ दो अपराधी को भी गिरफ्तार किया है. फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है. (अररिया से अरुण कुमार की रिपोर्ट)

चुनाव से पहले अररिया में ₹50 हजार के जाली नोट और हथियार बरामद, दो गिरफ्तार
  • अररिया पुलिस ने चुनाव से पहले मटियारी निवासी मो.रोजिद के घर से पचास हजार रुपए के जाली नोट बरामद किए
  • पेट्रोल पंप लूट की योजना बना रहे अपराधी को गिरफ्तार कर उसकी पूछताछ के आधार पर छापेमारी की गई
  • पुलिस ने जाली नोट गिरोह पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, ताकि इसका इस्तेमाल रोका जा सकें
अररिया:

बिहार के अररिया विधानसभा चुनाव से पहले सक्रिय हुए जाली नोट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है. अररिया पुलिस ने चुनावी माहौल के बीच एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मटियारी निवासी मो.रोजिद नामक अपराधी के घर से ₹50 हजार के जाली नोट और एक हथियार बरामद किया है. पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि जोकीहाट क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप लूट की योजना बना रहे अपराधी को गिरफ्तार किया गया था.

पूछताछ के आधार पर जब उसके घर पर छापेमारी की गई, तो वहां से भारी मात्रा में जाली नोट और हथियार मिले. पुलिस ने बताया कि जाली नोट की गुणवत्ता बेहद निम्न है, जो शहरों में आसानी से पकड़े जा सकते हैं. लेकिन ग्रामीण इलाकों में इनका प्रचलन बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, कुछ दिन पूर्व रानीगंज में भी ₹6 हजार के जाली नोट बरामद किए गए थे. लगातार मिल रही इस तरह की बरामदगी से पुलिस ने जाली नोट गिरोह पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है.

Araria Fake Currency, Bihar News, Bihar Police
