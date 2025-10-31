बिहार के भोजपुर में दोहरे हत्याकांड से फैली सनसनी, सड़क पर फूटा लोगों का गुस्सा

बिहार की राजधानी पटना मुख्यालय से महज 50 किलोमीटर दूर भोजपुर जिले के आरा शहर में शुक्रवार सुबह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेलघाट गांव में अपराधियों ने बाप-बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना ने न सिर्फ पूरे इलाके को दहला दिया और चुनावी माहौल में कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. अपराधियों ने प्रमोद महतो और उनके बेटे प्रियांशु को गोली मारी और मौके से फरार हो गए. प्रमोद महतो पियनिया गांव में मिठाई की दुकान चलाते थे, जबकि प्रियांशु पिता के काम में ही हाथ बंटाता था.

डबल मर्डर से गुस्साई जनता ने रोड किया जाम

गुरुवार की शाम को दोनों सगाई समारोह की खरीदारी के लिए बाजार गए थे और देर रात तक घर नहीं लौटे. शुक्रवार की सुबह ग्रामीणों ने सड़क किनारे दोनों के शव देखे जिन पर गोली के निशान थे. इस घटना की खबर फैलते ही पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई. गुस्साए ग्रामीणों ने धोबी घाटवा मोड़ पर आरा-सासाराम मुख्य मार्ग को जाम कर दिया. सड़क पर भी घंटों बवाल हुआ, वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया. लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपियों की गिरफ्तारी तथा फांसी की मांग की. बवाल शाम तक जारी रहा.

चुनाव के बीच भी डर का माहौल

मौके पर नवादा थाने की पुलिस और एसडीपीओ पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ टस से मस नहीं हुई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा. एसपी राजीव कुमार ने विशेष जांच दल गठित कर दिया है. हालांकि, अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया. ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के बीच ऐसी घटना से डर का माहौल बन गया है और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए.

बिहार में सुरक्षा-व्यवस्था की खुल रही पोल

यह दोहरा हत्याकांड बिहार में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रहा है. साधारण व्यवसायी परिवार पर अचानक संकट आ पड़ा है. इस घटना से गुस्साई जनता ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. उम्मीद है कि प्रशासन इस मामले में जल्द कार्रवाई करेगा और दोषियों को सजा दिलाएगा.