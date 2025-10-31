विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार के भोजपुर में दोहरे हत्याकांड से फैली सनसनी, सड़क पर फूटा लोगों का गुस्सा

इस घटना ने न सिर्फ पूरे इलाके को दहला दिया और चुनावी माहौल में कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए वो भी तब जब चुनाव इस वक्त सिर पर है.

Read Time: 3 mins
Share
बिहार के भोजपुर में दोहरे हत्याकांड से फैली सनसनी, सड़क पर फूटा लोगों का गुस्सा
  • भोजपुर के बेलघाट गांव में अपराधियों ने मिठाई व्यवसायी प्रमोद महतो और उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी
  • मृतक पिता और पुत्र की हत्या की खबर फैलते ही ग्रामीणों ने आरा-सासाराम मुख्य मार्ग पर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया
  • पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे और एसपी ने विशेष जांच दल गठित कर जांच शुरू की
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

बिहार की राजधानी पटना मुख्यालय से महज 50 किलोमीटर दूर भोजपुर जिले के आरा शहर में शुक्रवार सुबह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेलघाट गांव में अपराधियों ने बाप-बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना ने न सिर्फ पूरे इलाके को दहला दिया और चुनावी माहौल में कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. अपराधियों ने प्रमोद महतो और उनके बेटे प्रियांशु को गोली मारी और मौके से फरार हो गए. प्रमोद महतो पियनिया गांव में मिठाई की दुकान चलाते थे, जबकि प्रियांशु पिता के काम में ही हाथ बंटाता था.

डबल मर्डर से गुस्साई जनता ने रोड किया जाम

गुरुवार की शाम को दोनों सगाई समारोह की खरीदारी के लिए बाजार गए थे और देर रात तक घर नहीं लौटे. शुक्रवार की सुबह ग्रामीणों ने सड़क किनारे दोनों के शव देखे जिन पर गोली के निशान थे. इस घटना की खबर फैलते ही पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई. गुस्साए ग्रामीणों ने धोबी घाटवा मोड़ पर आरा-सासाराम मुख्य मार्ग को जाम कर दिया. सड़क पर भी घंटों बवाल हुआ, वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया. लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपियों की गिरफ्तारी तथा फांसी की मांग की. बवाल शाम तक जारी रहा.

ये भी पढ़ें : ग्राउंड रिपोर्ट: कैसे हुई दुलारचंद की हत्या? जानिए मोकामा में हुए बवाल की कहानी, NDTV की जुबानी

चुनाव के बीच भी डर का माहौल

मौके पर नवादा थाने की पुलिस और एसडीपीओ पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ टस से मस नहीं हुई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा. एसपी राजीव कुमार ने विशेष जांच दल गठित कर दिया है. हालांकि, अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया. ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के बीच ऐसी घटना से डर का माहौल बन गया है और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए.

बिहार में सुरक्षा-व्यवस्था की खुल रही पोल

यह दोहरा हत्याकांड बिहार में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रहा है. साधारण व्यवसायी परिवार पर अचानक संकट आ पड़ा है. इस घटना से गुस्साई जनता ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. उम्मीद है कि प्रशासन इस मामले में जल्द कार्रवाई करेगा और दोषियों को सजा दिलाएगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bhojpur Double Murder, Double Murder In Bhojpur, Father-son Murder Case, Bihar Crime News
Get App for Better Experience
Install Now