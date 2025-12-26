विज्ञापन
Bihar: ज्वेलरी खरीदने आई थीं ये महिलाएं, नजरें बचाकर कर दिया हाथ साफ; देखें CCTV वीडियो

एक दुकान में दो महिलाएं ग्राहक बनकर घुसीं और दुकानदार को बातों में उलझाकर तीन जोड़ी चांदी की पायल और सोने की अंगूठी चोरी कर ली. महिलाओं की यह चालाकी दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है. पढ़ें अविनाश कुमार की रिपोर्ट.

NDTV Reporter

Bihar News: बिहार के समस्तीपुर में चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर हर दुकानदार के होश उड़ गए हैं. अक्सर हम चोरों के नाम पर नकाबपोश बदमाशों की कल्पना करते हैं, लेकिन कल्याणपुर में जो हुआ वह हैरान करने वाला है. यहां दो महिलाएं सज-धज कर ज्वेलरी खरीदने के बहाने दुकान में घुसीं और पलक झपकते ही चांदी की पायल और सोने की अंगूठी लेकर चंपत हो गईं. पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कल्याणपुर थाना क्षेत्र की घटना

घटना समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र की है. कल्याणपुर चौक स्थित यूको बैंक के पास एक नामी आभूषण की दुकान है. आम दिनों की तरह दुकानदार ग्राहकों का इंतजार कर रहा था, तभी दो महिलाएं दुकान के अंदर दाखिल हुईं. उनकी वेशभूषा और बातचीत के तरीके से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वे किसी गलत इरादे से आई हैं. महिलाओं ने दुकानदार से सोने और चांदी के गहने दिखाने को कहा. वे काफी देर तक गहनों को उलट-पुलट कर देखती रहीं और मोल-भाव का नाटक करती रहीं. इसी बीच, जैसे ही दुकानदार की नजरें थोड़ी सी घूमीं, महिलाओं ने बड़ी सफाई से तीन जोड़ी चांदी की पायल और एक सोने की अंगूठी अपने पास छिपा ली.

सीसीटीवी ने खोल दी पोल

चोरी करने के बाद महिलाएं बिना कुछ खरीदे बड़े आराम से दुकान से बाहर निकल गईं. दुकानदार को शुरू में कुछ शक नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब गहनों का मिलान किया गया, तो कुछ सामान कम पाया गया. घबराए दुकानदार ने जब दुकान में लगे CCTV फुटेज को चेक किया, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे वे महिलाएं दुकानदार को बातों में उलझाकर बड़ी चालाकी से गहनों पर हाथ साफ कर रही हैं.

पुलिस जांच में जुटी

घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. पीड़ित दुकानदार ने तुरंत स्थानीय कल्याणपुर थाना को इसकी सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया. अब पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर दोनों महिलाओं की पहचान कर रही है. आसपास के इलाकों और हुलिए के आधार पर संदिग्धों की तलाश जारी है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

