नमाज़ पढ़ने की जगह को लेकर हुआ विवाद, युवक को खंभे से बांधकर जलाने की कोशिश की

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में मस्जिद में नमाज पढ़ने की जगह को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ा कि ये खौफनाक मोड़ पर पहुंच गया. मामले के बढने पर तीन युवकों ने एक युवक को पकड़कर रस्सियों से पोल से बांध दिया और पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की. झुलसे युवक को सीएचसी से हायर सेंटर में इलाज के लिए रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. ये मामला बदायूं जिले के इस्लामनगर थाना क्षेत्र का है.

क्या है पूरा मामला

इस्लामनगर नगर पंचायत के मुस्तफाबाद मोहल्ले में रहने वाले 20 वर्षीय महबूब पुत्र सत्तर गुरुवार के दिन सहसवान रोड स्थित गौसिया मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे. इसी दौरान मस्जिद में नमाज पढ़ने की जगह को लेकर मोहल्ले के ही तीन युवकों से कहासुनी हुई और विवाद हो गया. इसके बाद में मस्जिद में मौजूद लोगों ने किसी तरह से दोनों पक्षों में समझौता करा दिया. शुक्रवार सुबह महबूब फजर की नमाज पढ़ने के लिए फिर से उसी मस्जिद में पहुंचा.

नमाज के बाद जैसे ही वह बाहर निकला, 3 युवकों ने उसे पकड़ लिया, रस्सी से पोल से बांध दिया और जिंदा जलाने की नीयत से पेट्रोल डालकर आग लगा दी. आग लगने से रस्सियां जल गईं, जिससे महबूब किसी तरह बंधन मुक्त हो गया और अपने घर पहुंचा. उसने पूरी जानकारी परिवार को दी, जिसके बाद परिजन उसे रुदायन सीएचसी लेकर पहुंचे. वहां से हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे अलीगढ़ हायर सेंटर रेफर कर दिया, जहां उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है.

पुलिस ने क्या बताया

युवक को जिंदा जलाने के प्रयास के मामले में एसपी देहात ह्रदेश कठेरिया ने बताया कि यूपी-112 पुलिस के माध्यम से इस्लामनगर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई है. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने युवक से पूछताछ की, जिसमें उसने तीन लोगों पर आरोप लगाया. जांच के दौरान पास के एक पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में पीड़ित युवक स्वयं ही पेट्रोल खरीदते हुए दिखाई दिया है. पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है. एसपी देहात ने बताया कि फिलहाल युवक की हालत खतरे से बाहर है.