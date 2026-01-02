विज्ञापन

यूपी पुलिस भर्ती में तीन साल की छूट की मांग, जानें किन राज्यों में कितनी है आयुसीमा

यूपी पुलिस में कुल 32679 पदों पर भर्ती निकली है. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 से शुरू हो गई है. जो कि 30 जनवरी 2026 तक चलेंगे. uppbpb.gov.in पर जाकर इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते है.

उत्तर प्रदेश के युवा पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की मांग कर रहे हैं.

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने पुलिस कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती निकाली हैं. राज्य में 32 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती की जानी है. हालांकि अब उत्तर प्रदेश के युवा राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हजारों अभ्यर्थी पोस्ट कर तीन साल की अधिकतम आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं. साथ ही तर्क दे रहे हैं कि ये भर्तियां वर्ष 2018 से लंबित हैं. जिसके कारण कई अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर चुके हैं. ऐसे में अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट देनी चाहिए.  इसके अलावा उत्तर प्रदेश के युवा ये भी तर्क दे रहे हैं कि अन्य राज्य में कांस्टेबल भर्ती की अधिकतम आयु सीमा यूपी के मुकाबले अधिक है.

जानें किन राज्यों में कितनी है आयुसीमा

  • बिहार में कांस्टेबल पद के लिए भर्ती आयु 18-25 वर्ष है.
  • MP कांस्टेबल में 18-33 वर्ष आयु है.
  • हरियाणा कांस्टेबल में 18-25 वर्ष आयु है. 

यूपी पुलिस में कुल 32679 पदों पर भर्ती निकली है. ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर 2025 से शुरू हो गए हैं. जो कि 30 जनवरी 2026 तक चलेंगे.uppbpb.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते है. बता दें पुरुषों के लिए 18 वर्ष से 22 वर्ष आयु सीमा है. वहीं महिलाओं के लिए आयु सीमा - 18 से 25 वर्ष की आयु सीमा है. जबकि एससी, एसटी व ओबीसी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट मिलेगी. इस बार सभी वर्गों को अतिरिक्त आयु सीमा में छूट नहीं दी गई है.

