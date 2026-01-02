यूपी पुलिस के कांस्टेबल को कितनी सैलरी मिलती है? बंपर भर्ती के बीच जान लीजिए जवाब

उत्तर प्रदेश सरकार ने नए साल के मौके पर पुलिस कांस्टेबल पद पर बंपर भर्तियां निकाली हैं. राज्य के सिपाही के 32,679 पदों पर भर्ती की जानी है. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 को शुरू हो गई है, जो कि 30 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी. ये भर्तियां 2025 की शुरुआत में सिपाही के 60 हजार 244 पदों पर नियुक्तियों के पूरा होने के बाद की जा रही है. यूपी के लाखों युवा लंबे समय से इस भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे. जिन युवाओं का चयन पुलिस कांस्टेबल के लिए होगा उन्हें हर महीने अच्छी खासा सैलरी मिलेगी.

कितनी होती है पुलिस कांस्टेबल की सैलरी

यूपी पुलिस कांस्टेबल को हर महीने मूल वेतन 21,700 रुपये मिलता है. इसके अतिरिक्त,कई अन्य भत्ते और लाभ भी मिलते है. बात की जाए इन-हैंड वेतन की तो ये भत्तों के आधार पर 25,000-30,000 रुपये के बीच होता है.

7वें सीपीसी प्रारंभिक मूल वेतन- रु. 21,700

ग्रेड पे- रु. 2000

वेतन पट्टा- रु. 5200-20200

वार्षिक सकल वेतन- रु. 4,30,000 से रु. 4,90,000/-

कैसे करें आवेदन

uppbpb.gov.in वेबसाइट के माध्यम से आवदेन किया जा सकता है. आवेदन से पूर्व अभ्यर्थी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) प्रणाली में पंजीकरण कराना अनिवार्य है.

कितनी है आयु सीमा

पुरुषों के लिए 18 वर्ष से 22 वर्ष आयु सीमा है.

महिलाओं के लिए आयु सीमा - 18 से 25 वर्ष की आयु सीमा है.

एससी, एसटी व ओबीसी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट मिलेगी.

