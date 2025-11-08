पहले पार्क में बुलाया, फिर मार दी गोली.. हत्या की सनसनीखेज वारदात से राजधानी दिल्ली में हड़कंप

राजधानी दिल्ली में सनसनीखेज वारदात में एक युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई. वारदात नंद नगरी थाना क्षेत्र के B-1 ब्लॉक स्थित पार्क में शनिवार को हुई. मृतक की पहचान सनी के रूप में हुई है. वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, सनी को किसी जानकार व्यक्ति ने पार्क में बुलाया था, जहां पहुंचते ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई. आसपास के लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी और तुरंत पुलिस को सूचना दी.

बताया जा रहा है कि सनी करीब दो साल पहले नंद नगरी इलाके में ही रहता था, लेकिन फिलहाल वह उत्तम नगर इलाके में रह रहा था. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि आखिर सनी नंद नगरी वापस क्यों आया था और किसने उसे बुलाया था.

पुलिस का कहना है कि मौके से महत्वपूर्ण सबूत जुटाए गए हैं. हत्यारे का पता लगाने के लिए आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. फिलहाल हत्या के पीछे की वजह पुरानी रंजिश या आपसी विवाद मानी जा रही है.

स्थानीय लोगों में इस वारदात के बाद डर और गुस्से का माहौल है. पुलिस ने कहा है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी.

