नकली इंजन ऑयल की फैक्ट्री का भंडाफोड़; क्राइम ब्रांच ने जब्त किया 1 करोड़ का सामान, एक गिरफ्तार

Fake Lubricant Racket: दिल्ली में कैस्ट्रोल (Castrol) के नाम पर चल रहा एक बड़ा फर्जीवाड़ा आखिरकार पुलिस की पकड़ में आ गया. नांगलोई इलाके में एक ऐसी अवैध फैक्ट्री चल रही थी, जहां सस्ते तेल में रंग मिलाकर उसे ब्रांडेड लुब्रिकेंट बताकर बेचा जा रहा था. क्राइम ब्रांच की कार्रवाई में करोड़ों का माल जब्त हुआ है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.

क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नांगलोई के कमरुद्दीन नगर में छापेमारी कर इस फर्जी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया. यहां कैस्ट्रोल के नाम पर नकली लुब्रिकेंट ऑयल तैयार किया जा रहा था और उसे असली बताकर बाजार में बेचा जाता था.

करोड़ों का माल बरामद

छापेमारी के दौरान पुलिस को करीब 3,600 लीटर कच्चा तेल, लगभग 12,000 खाली बोतलें और बाल्टियां मिलीं. इसके अलावा 464 कैस्ट्रोल तेल की अलग-अलग साइज की भरी हुई बोतलें भी बरामद की गईं. पुलिस के मुताबिक जब्त किए गए सामान की कुल कीमत 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है.

अवैध फैक्ट्री का खुलासा

डीसीपी क्राइम ब्रांच आदित्य गौतम की टीम ने बताया कि यह फैक्ट्री सस्ते तेल में रंग मिलाकर उसे कैस्ट्रोल जैसा दिखाने का काम करती थी. तैयार नकली तेल को बोतलों में भरकर अलग-अलग बाजारों में सप्लाई किया जाता था.

एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मौके से संदीप नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. जांच में पता चला कि यह नकली तेल सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों में भी भेजा जाता था.

ये भी पढ़ें- छिपकली की पूंछ से लेकर Condom तक! इन घिनौनी चीजों से नशा करते हैं लोग

मौके से मिला भारी सामान

फैक्ट्री से पुलिस को 3,600 लीटर कच्चा तेल, 370 लीटर तैयार नकली कैस्ट्रोल तेल, हजारों खाली बोतलें, ढक्कन, नकली लेबल और रंग मिलाने वाले केमिकल मिले. यह साफ दिखाता है कि यह काम बड़े पैमाने पर चल रहा था.

नकली तेल बनाने का तरीका

आरोपी संदीप सस्ता और घटिया क्वालिटी का तेल खरीदता था. फिर उसमें केमिकल मिलाकर उसे कैस्ट्रोल जैसा रंग देता था. इसके बाद नकली बोतलों में भरकर इसे असली ब्रांडेड तेल की तरह बाजार में बेच दिया जाता था. पुलिस के अनुसार संदीप पहले भी ऐसे दो मामलों में जेल जा चुका है. लेकिन बाहर आने के बाद उसने फिर से यही धंधा शुरू कर दिया था.

अब पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही है जो इस नकली तेल को दूसरे राज्यों तक पहुंचाने में शामिल थे. जांच आगे बढ़ाई जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके.

ये भी पढ़ें- सीएम श्री स्कूल क्या है? जिसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया 11 साल का छात्र