दिल्ली पुलिस ने साइबर फ्रॉड गैंग का किया भंडाफोड़, 24 करोड़ रुपये की मनी ट्रेल का किया खुलासा

पुलिस की जांच में पता चला कि ठग फर्जी व्हाट्सऐप ग्रुप्स और नकली ट्रेडिंग ऐप्स के जरिए लोगों को निवेश और शेयर ट्रेडिंग का लालच देकर बड़ी रकम की ठगी कर रहे थे.

नई दिल्ली:

दिल्ली पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो खासकर सोशल मीडिया के जरिए ट्रेडिंग करने वाले लोगों को अपना शिकार बनाता था.दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की इंटर-स्टेट सेल ने दो अलग-अलग मामलों में एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने चार साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है और जांच में कुल 24 करोड़ रुपये की मनी ट्रेल सामने आई है.

पुलिस की जांच में पता चला कि ठग फर्जी व्हाट्सऐप ग्रुप्स और नकली ट्रेडिंग ऐप्स के जरिए लोगों को निवेश और शेयर ट्रेडिंग का लालच देकर बड़ी रकम की ठगी कर रहे थे. पैसे ट्रांसफर होने के बाद वे ऐप और ग्रुप को तुरंत बंद कर देते थे,जिससे पीड़ितों को संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं बचता था.इस तरह के कई मामले बीते कुछ दिनों में सामने आए थे.

‘Cventura' फर्जी ऐप से 31.45 लाख की ठगी

क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि एक पीड़ित से ‘Cventura' नाम के फर्जी ट्रेडिंग ऐप के जरिए 31 लाख 45 हजार रुपये की ठगी की गई थी। रकम छह अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर की गई थी.लंबी जांच के बाद पंजाब के लुधियाना और खन्ना से दो आरोपियों राजीव और मोनू कुमार को गिरफ्तार किया गया। इनके खातों से करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेन-देन सामने आए हैं.

‘VIP 10 Stock Sharing Group' और ‘Verger' ऐप से 47.15 लाख की ठगी

दूसरे मामले में ‘VIP 10 Stock Sharing Group' के नाम से व्हाट्सऐप ग्रुप बनाकर और ‘Verger' नाम के फर्जी ऐप के जरिए एक पीड़ित से 47 लाख 15 हजार रुपये की ठगी की गई.जांच में हरियाणा के हिसार-पंचकूला और राजस्थान के चूरू से तीन आरोपियों मोहित, बलवान और राजबीर सिंह को गिरफ्तार किया गया। इनके खातों से कुछ ही दिनों में 20 लाख से लेकर 3 करोड़ रुपये तक के ट्रांजैक्शन पाए गए.

बेहद खास था ठगी का तरीका

जांच में खुलासा हुआ कि ठग म्यूल बैंक अकाउंट्स, कमीशन एजेंट्स और तेज लेन-देन के जरिए पैसों की लेयरिंग करते थे. गिरफ्तारी के दौरान कई मोबाइल फोन,सिम कार्ड,एटीएम कार्ड और चेकबुक भी बरामद की गई हैं.क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले की जांच कर रही है. पुलिस ने बताया कि फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी पकड़ा जाएगा.दिल्ली पुलिस ने लोगों से सलाह दी है कि किसी भी अनजान ट्रेडिंग ऐप या व्हाट्सऐप ग्रुप में निवेश करने से पहले पूरी जांच कर लें और SEBI रजिस्टर्ड ब्रोकर/प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करें.

