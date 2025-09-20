विज्ञापन
दिल्ली के रोहिणी इलाके में मुठभेड़, पुलिस ने गैंगस्टर लल्लू को दबोचा, दो आरोपी भागे

लल्लू अपने साथियों के साथ एक सफेद स्विफ्ट कार में किसी गौ रक्षक दल से जुड़े शख़्स के यहां फायरिंग करने वाला है.

दिल्ली के रोहिणी इलाके में मुठभेड़, पुलिस ने गैंगस्टर लल्लू को दबोचा, दो आरोपी भागे
  • रोहिणी के बुद्ध विहार इलाके में पुलिस और लल्लू उर्फ आशु के बीच मुठभेड़
  • लल्लू गोगी गैंग से जुड़ा है और उस पर हत्या के प्रयास और लूट जैसे पांच से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं
  • मुठभेड़ में लल्लू और उसके साथियों इरफान और नितेश को गिरफ्तार किया गया
नई दिल्ली:

देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी ज़िले के बुद्ध विहार थाना इलाके में शनिवार तड़के पुलिस और कुख्यात अपराधी लल्लू उर्फ़ आशु और उसके साथियों के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस को जानकारी मिली थी कि लल्लू अपने साथियों के साथ एक सफेद स्विफ्ट कार में किसी गौ रक्षक दल से जुड़े शख़्स के यहां फायरिंग करने वाला है. इसी सूचना पर पुलिस की क्रैक टीम गश्त पर थी.

सुबह करीब 2:40 बजे, सेक्टर-24 रोहिणी के बांके बिहारी मंदिर के पास पुलिस ने संदिग्ध स्विफ्ट कार को रोकने की कोशिश की. तभी आरोपियों ने गाड़ी सीधे पुलिस की बोलेरो गाड़ी में ठोक दी और बाहर निकलकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और 6 राउंड फायर किए.

गिरफ़्तार और घायल आरोपी

  • लल्लू उर्फ़ आश्रू (23 साल) – मंगेराम पार्क का रहने वाला, पैर में गोली लगी. लल्लू गोगी गैंग से जुड़ा है और खुद भी गैंग चलाता है. उस पर हत्या के प्रयास और लूट समेत 5 से ज़्यादा संगीन मामले दर्ज हैं.
  • इरफान (21 साल) – मंगेराम पार्क, पूठ कलां का रहने वाला, पैर में गोली लगी. इस पर विजय विहार थाने के हत्या प्रयास के मामले दर्ज हैं.
  • नितेश (30 साल) – मथुरा का रहने वाला, मौके पर दबोचा गया. पहले भी धोखाधड़ी के केस में शामिल रहा है.
  • इनके पास से दो sophisticated हथियार और एक देसी कट्टा बरामद हुआ.

फरार आरोपी

मुठभेड़ के दौरान दो आरोपी गंदा नाला, रिठाला की दीवार कूदकर भाग निकले. उनकी तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगे की जांच जारी है, ताकि भागे हुए आरोपियों को भी पकड़ा जा सके और पूरे गैंग का नेटवर्क उजागर हो सके.

Delhi Police Encounter, Gangster Lallu Arrested, Crime News
