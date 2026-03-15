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कहीं बारिश, कहीं तेज हवाएं... अचानक क्यों बदला मौसम? जानें- कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन

Weather Forecast: देशभर में मौसम बदल गया है. लगातार बढ़ रहे तापमान के बीच रविवार को अचानक बारिश हो गई. दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में रविवार से ही बारिश हो रही है.

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कहीं बारिश, कहीं तेज हवाएं... अचानक क्यों बदला मौसम? जानें- कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन
  • दिल्ली-NCR में रविवार सुबह कई इलाकों में बारिश हुई और तापमान में तीन से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई
  • मौसम में बदलाव पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र की वायुमंडलीय गतिविधियों और पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ है
  • भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट और नोएडा, गुरुग्राम के लिए येलो अलर्ट जारी किया है
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दिल्ली-एनसीआर में रविवार को मौसम बदल गया. रविवार सुबह से ही दिल्ली-एनसीआ के कई इलाकों में बारिश हो रही है. रफी मार्ग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, चिराग दिल्ली, मान सिंह रोड, पटपड़गंज और पीरागढ़ी जैसे इलाकों के अलावा NCR के कुछ हिस्सों में सुबह के समय बारिश हुई. मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि सुबह 8:30 बजे तक 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई.

रविवार सुबह दिल्ली-NCR के आसमान में गहरे बादल छा गए, जिनके साथ गरज और तेज हवाएं भी चलीं. इससे तापमान में गिरावट आई और मौसम काफी सुहावना हो गया. 

अचानक बदले इस मौसम से दिल्ली-NCR के लोगों को बड़ी राहत मिली है. IMD के अनुसार, आसमान में बादल छाए रहने और लगातार हो रही बारिश के कारण दिल्ली के तापमान में लगभग 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है. 

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अचानक कैसे बदला मौसम?

मौसम विभाग के मुताबिक, मौसम में यह बदलाव पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हो रही वायुमंडलीय गतिविधियों के कारण हुआ है.

मौसम का इस तरह का मिजाज आमतौर पर 'पश्चिमी विक्षोभ' (Western Disturbance) से जुड़ा होता है। यह एक ऐसी मौसमी प्रणाली है, जिसके कारण अक्सर उत्तरी भारत में बारिश, आंधी-तूफान और तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है.

IMD ने दिल्ली के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. इसका मतलब है कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि दिन भर मध्यम बारिश, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना बनी रहेगी. साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि बारिश के दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है. हवा के झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकते हैं.

वहीं, नोएडा और गुरुग्राम जैसे NCR के पड़ोसी शहरों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है. इसका मतलब है कि इन इलाकों में हल्की बारिश और आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है.

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मौसम के लिए लिहाज से कैसा होगा आने वाला हफ्ता?

उत्तर पश्चिम भारत: 15 से 20 मार्च के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बारिश हो सकती है। 15, 16, 18 और 19 मार्च को जम्मू‑कश्मीर‑लद्दाख में, 15 से 19 मार्च के दौरान हिमाचल प्रदेश में, और 14 और 16 मार्च और 18 और 19 मार्च को उत्तराखंड में गरज, बिजली और 30–50 किमी/घंटा की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है।. 15 से 19 मार्च के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में, 15-16 मार्च को उत्तर प्रदेश में, 14, 15, 18 और 19 मार्च को पश्चिमी राजस्थान में, और 18-19 मार्च को पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश होने की संभावना है. 15 और 18 मार्च को हिमाचल प्रदेश में, 15 और 16 मार्च को उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और 16 मार्च को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओले के साथ बारिश होने के आसार हैं.

पूर्वोत्तर भारत: अगले 5–6 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 14 और 15 मार्च को अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और त्रिपुरा में भी वर्षा हो सकती है। अगले दो दिनों में अरुणाचल प्रदेश में छिटपुट हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है. 14 और 15 मार्च को असम और मेघालय में गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है. 14 और 16 मार्च को नागालैंड और मिजोरम में बारिश हो सकती है.

पूर्वी और मध्य भारत: 14 से 18 मार्च के दौरान पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज, बिजली और 30–50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश  होने की संभावना है. 15 और 18 मार्च को पश्चिमी मध्य प्रदेश में, 15 से 18 मार्च के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में, 15 से 17 मार्च के दौरान मराठवाड़ा में, और 18 मार्च को तेलंगाना में बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाएं चल सकती हैं. 16 मार्च को पश्चिमी झारखंड, ओडिशा, और 16-17 मार्च को पश्चिम बंगाल में, 17 और 18 मार्च को बिहार में कुछ जगहों पर गरज के साथ 70 किमी/घंटा तक की हवा चलने की प्रबल संभावना है. 16 मार्च को पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अलग‑अलग हिस्सों में भारी बारिश की बहुत ज्यादा संभावना है.

दक्षिण भारत: 15 से 18 मार्च के दौरान तेलंगाना में, 16 मार्च को तटीय आंध्र प्रदेश में, 17 और 18 मार्च को कर्नाटक में छिटपुट हल्की या मध्यम वर्षा, गरज, बिजली और 30–40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. 15 और 16 मार्च को केरल और माहे में, 17 और 18 मार्च को तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु में गरज और बारिश की चेतावनी है.

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