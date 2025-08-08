विज्ञापन
बाइक का किराया नहीं चुकाया तो लाठियों से पीटा, तिरुपति में दलित से मारपीट मामले में सियासत गरमाई

आंध्र प्रदेश के तिरुपति में दलित युवक को कमरे में बंद करके पीटने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. घटना का मुख्य आरोपी विपक्षी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक का ड्राइवर बताया जा रहा है.

  • आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एक दलित युवक को बाइक का किराया न चुकाने पर अगवा करके पीटा गया.
  • पुलिस ने तीन युवक पकड़े हैं. मुख्य आरोपी YSR कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक का ड्राइवर बताया जा रहा है.
  • पीड़ित ने अपील की है कि हमले का दलित, YSRCP और TDP से कोई लेना-देना नहीं है, मेरे नाम पर राजनीति न करें.
आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एक दलित युवक को बाइक का किराया न चुकाने पर पहले अगवा किया गया, फिर कमरे में बंद करके लाठियों से पीटा गया. इतना ही नहीं, आरोपियों ने मारपीट का वीडियो बनाया और युवक के पिता को भेजकर वायरल कर दिया. इस मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है क्योंकि मुख्य आरोपी विपक्षी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक का ड्राइवर बताया जा रहा है. 

पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इनमें मुख्य आरोपी अनिल रेड्डी पूर्व विधायक भूमन अभिनय रेड्डी का ड्राइवर रह चुका है. बाकी दो आरोपियों के नाम दिनेश और जगन रेड्डी हैं. पीड़ित ने खुद वीडियो जारी करके उसके नाम पर राजनीति न करने की अपील की है.

किराए की बाइक को लेकर विवाद

पुलिस ने बताया कि दलित युवक पवन ने एक बाइक किराए पर ली थी, लेकिन लंबे समय तक उसका किराया नहीं चुकाया. इस पर बुधवार सुबह बाइक के मालिकों ने कथित तौर पर उसका अपहरण कर लिया और अपने ऑफिस में ले जाकर उसके साथ मारपीट की. 

पवन के रिश्तेदार भास्कर ने तीन लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया. तीनों पर हत्या के प्रयास, अपहरण और गलत तरीके से बंधक बनाने संबंधी बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. इस घटना में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के लिए जांच चल रही है. 

सियासी कनेक्शन और आरोप-प्रत्यारोप

इस घटना को लेकर राजनीति भी गरमा गई है. सत्तारूढ़ पार्टी के राजस्व मंत्री सत्य प्रसाद अनागानी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर हमले का वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि पूर्व विधायक भूमन रेड्डी ने दलितों पर अत्याचार करने के लिए अपने समर्थकों को छूट दे रखी है. मंत्री ने आरोप लगाते हुए लिखा कि तिरुपति में YSRCP के गुंडे दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और धमका रहे हैं. ये भूमन  रेड्डी के समर्थक हैं.

पीड़ित बोला, मेरे नाम पर राजनीति न करें

इस घटना में नाटकीय मोड़ तब आया, जब पीड़ित पवन कुमार ने खुद एक वीडियो बनाकर शेयर किया. तेलुगू में उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर हुए हमले का दलितों, YSRCP पार्टी और सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने अपील की कि प्लीज मुझे ट्रोल न करें और मेरे नाम पर राजनीति न करें.

Tirupati Crime News, Dalit Beaten, Andhra Pradesh Politics
