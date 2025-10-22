VIDEO: यूपी में दबंगों की हैवानियत, बुजुर्ग दलित से चटवाई पेशाब, वजह भी हैरान करने वाली

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बेहद शर्मनाक और अमानवीय घटना सामने आई है. यहां 70 साल के एक दलित बुजुर्ग ने आरोप लगाया है कि दबंगों ने उन्हें जाति की वजह से न केवल पेशाब चाटने को मजबूर किया, बल्कि जातिसूचक गालियां देकर धमकाया और जमीन को भी धुलवाया.

बीमार बुजुर्ग से अमानवीय कृत्य

मामला लखनऊ के एक मंदिर परिसर का है. पीड़ित 70 वर्षीय दलित बुजुर्ग रामपाल ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उन्हें सांस की बीमारी है और अक्सर उन्हें पेशाब हो जाता है. इसी दौरान गलती से मंदिर परिसर में उनसे पेशाब हो गया.

आरोप है कि स्वामीकांत उर्फ पम्मू नाम के एक दबंग ने इस पर भड़कते हुए बुजुर्ग को जातिसूचक गालियां दीं और धमकी देकर उनसे जबरन अपनी ही पेशाब चटवाई. इतना ही नहीं, दबंग ने यह तर्क देते हुए मंदिर परिसर की जमीन को पानी से भी धुलवाया कि वह अपवित्र हो गई है और इसका शुद्धिकरण जरूरी है.

जातिसूचक गालियां देकर धमकाया

बुजुर्ग रामपाल का आरोप है कि दबंग ने जातिसूचक गालियां देकर उन्हें धमकाया. यह पूरी घटना समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और दबंगई की मानसिकता को उजागर करती है.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, जांच जारी

पीड़ित दलित बुजुर्ग रामपाल की शिकायत पर लखनऊ पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने आरोपी दबंग के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 352, 351(3) के साथ ही एसटी/एससी एक्ट की धारा 3(1)द और 3(1)घ के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने कहा है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी.