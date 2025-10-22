दबंगों ने अमानवीयता की हदें पार कीं: दलित युवक को नंगा कर पीटा, लाठी टूटी तो गन्ने के खेत में छिपकर बचाई जान

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में दबंगों की क्रूरता का एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है. एक दलित युवक को सिर्फ इसलिए पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा गया, क्योंकि वह दबंगों के द्वारा गाली दिए जाने की शिकायत लेकर उनके घर पहुँच गया था. शिकायत करने पहुंचे दलित युवक को दबंगों ने पकड़ लिया, उसे एक पेड़ से बांध दिया, उसके कपड़े फाड़ दिए और लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई की. पिटाई इतनी भीषण थी कि लाठी-डंडे तक टूट गए. किसी तरह वह युवक वहां से भाग निकलने में कामयाब रहा और पास के गन्ने के खेत में छुपकर अपनी जान बचाई.
पीड़ित श्री चंद ने बताया कि वो अपने बड़े भाई के साथ बस्ती से घर जा रहा था. रास्ते में शिव शांत उनको रोक कर गाली देने लगा. श्री चंद जब अपने घर पहुंचा तो घटना की जानकारी घर वालों को दी. घर वालों ने कहा कि इस की शिकायत शिव शांत के परिजनों से की जाए.
इसके बाद श्रीचंद अपनी बहन के साथ कार से आधार ठीक कराने जा रहा था तो रास्ते ने शिव शांत के घर पर रुक कर परिजनों से शिकायत की. लेकिन घर वालों ने शिकायत अपने लड़के को समझाने के बजाय श्री चंद को गली देने लगे. उस की बहन को कार से निकाल कर मारपीट करने लगे. कार का शीशा तोड़ दिया और अमानवीयता की हदें पार करते हुए पीड़ित को पहले लाठी डंडा से जमकर पीटा उस के बाद उस की शर्ट फाड़ दी और रस्सी से पेड़ में बांध कर जमकर पीटा.
पीड़िता सीमा ने बताया कि जब हम लोग घर वालों से शिकायत करने के पहुंचे तो उन्होंने जाति सूचक गाली देते हुए गाड़ी से खींच कर मुझे पीटा. उस के बाद मेरे दोनों भाइयों को मारा पीटा, मेरे भाई को पेड़ से बांध कर नंगा करके इतना मारा कि डंडा तक टूट गया. कार के शीशे तोड़ दिए, कार में रखा 42 हजार नगद और गले से सोने की चैन छीन लिए.Mazhar Azad/Ranveer
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं